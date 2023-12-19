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Спикер парламента Якутии инициировал изменения налогового законодательства - РИА Новости, 19.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
17:21 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zakonodatelstvo-1916767506.html
Спикер парламента Якутии инициировал изменения налогового законодательства
Спикер парламента Якутии инициировал изменения налогового законодательства - РИА Новости, 19.12.2023
Спикер парламента Якутии инициировал изменения налогового законодательства
Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев озвучил в Совфеде предложения по изменению налогового и бюджетного законодательства страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:21
2023-12-19T17:21
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ЯКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев озвучил в Совфеде предложения по изменению налогового и бюджетного законодательства страны, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Еремеев во вторник принял участие на заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. Председатель госсобрания внес ряд предложений. По его словам, в связи с переходом на общую систему налогообложения существенно возросла не только налоговая, но и административная нагрузка на малый бизнес в ювелирной области. "Для нивелирования последствий... предприятия могли бы использовать право на освобождение от НДС, предусмотренное в статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации, и распространить на организации и частных предпринимателей, осуществляющих производство и/или торговлю ювелирными и другими изделиями из драгметаллов, при условии, что доля дохода от реализации указанных товаров (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов", - отметил он. Спикер предложил освободить от налога на добавленную стоимость организации и предпринимателей ювелирной отрасли, если за три предшествующих календарных месяца сумма их выручки без учета НДС не превысила 15 миллионов рублей. Еремеев коснулся вопросов транспортного налога. По его словам, организациям следует регистрировать транспортные средства по месту нахождения подразделения или филиала. По действующему законодательству налог на транспортное средство, которое эксплуатируется в одном регионе, может уплачиваться в бюджет другого региона. Получается, дорожный фонд региона, где эксплуатируется авто, недополучает средства на ремонт и содержание дорог. Председатель госсобрания Якутии также инициировал внесение изменений в распределении между субъектами доходов государства от налога на прибыль организаций, уплаченных бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков. Также он отметил необходимость наделения субъектов РФ правом по утверждению дифференцированных коэффициентов, отражающих региональные особенности рынка труда, для целей уплаты фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента.
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россия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Республика Саха (Якутия)
Спикер парламента Якутии инициировал изменения налогового законодательства

Спикер парламента Якутии инициировал изменения налогового законодательства

© Фото : Пресс-служба ИлТумэнПредседатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Пресс-служба ИлТумэн
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев озвучил в Совфеде предложения по изменению налогового и бюджетного законодательства страны, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Еремеев во вторник принял участие на заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.
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Председатель госсобрания внес ряд предложений.
По его словам, в связи с переходом на общую систему налогообложения существенно возросла не только налоговая, но и административная нагрузка на малый бизнес в ювелирной области. "Для нивелирования последствий... предприятия могли бы использовать право на освобождение от НДС, предусмотренное в статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации, и распространить на организации и частных предпринимателей, осуществляющих производство и/или торговлю ювелирными и другими изделиями из драгметаллов, при условии, что доля дохода от реализации указанных товаров (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов", - отметил он.
Спикер предложил освободить от налога на добавленную стоимость организации и предпринимателей ювелирной отрасли, если за три предшествующих календарных месяца сумма их выручки без учета НДС не превысила 15 миллионов рублей.
Еремеев коснулся вопросов транспортного налога. По его словам, организациям следует регистрировать транспортные средства по месту нахождения подразделения или филиала. По действующему законодательству налог на транспортное средство, которое эксплуатируется в одном регионе, может уплачиваться в бюджет другого региона. Получается, дорожный фонд региона, где эксплуатируется авто, недополучает средства на ремонт и содержание дорог.
Председатель госсобрания Якутии также инициировал внесение изменений в распределении между субъектами доходов государства от налога на прибыль организаций, уплаченных бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков. Также он отметил необходимость наделения субъектов РФ правом по утверждению дифференцированных коэффициентов, отражающих региональные особенности рынка труда, для целей уплаты фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента.
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