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Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти, заявили в Роспотребнадзоре
Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 19.12.2023
Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти, заявили в Роспотребнадзоре
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает расти, за неделю показатель увеличился на 6,5%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:17
2023-12-19T13:17
2023-12-19T13:17
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает расти, за неделю показатель увеличился на 6,5%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении. В 41 регионе России показатели заболеваемости превышают среднероссийские, уточнили в ведомстве. Кроме того, за последнюю неделю в стране выявлено свыше 94 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, добавили в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти, заявили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжает расти