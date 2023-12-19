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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916752094.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 19.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:32
2023-12-19T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. "В Днепропетровске звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231218/vzryv-1916600774.html
днепропетровск
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

РБК-Украина: в Днепропетровске прогремели взрывы

© iStock.com / maksim-yakovlevГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© iStock.com / maksim-yakovlev
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина.
"В Днепропетровске звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Город Кременчуг - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге
18 декабря, 21:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраина
 
 
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