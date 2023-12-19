https://ria.ru/20231219/vystavka-1916762767.html

День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия"

День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 19.12.2023

День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил достижения региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, где во вторник проходит... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:59

2023-12-19T16:59

2023-12-19T16:59

ростовская область

ростовская область

россия

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913562831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dba0f1ddb8526fed834b45d1cc04f69.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил достижения региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, где во вторник проходит День Ростовской области, сообщает правительство региона. "На стенде Ростовской области представлены достижения и проекты региона, уже реализованные и только запланированные. Творческие коллективы Дона подготовили для гостей стенда лучшие концертные программы", - говорится в сообщении. Посетители могут получить автографы знаменитых спортсменов-уроженцев области, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции, посмотреть фильмы об истории региона. Всех пришедших к стенду Ростовской области приветствуют школьники региона - участники проекта экологического просвещения "Эколята". Посетителям они вручают сделанные своими руками сувениры - тюльпаны Шренка - и поясняют, что этот лазоревый цветок каждую весну украшает ярким ковром ростовскую степь. По словам губернатора региона, программа мероприятия позволит всем желающим прикоснуться к богатой истории, традициям и культуре области. Он рассказал, что за последние годы региону удалось серьезно укрепить экономический потенциал - на четверть выросла промышленность, объем инвестиций за пять лет вырос на треть, темпы строительства ускорились в полтора раза. "Наш регион богат ресурсами, и мы гордимся нашими многочисленными достижениями. Донская земля - житница России, лидер по производству зелёной энергии, важный транспортный узел и логистический хаб на юге страны. На Дону собирают два из трех российских комбайнов, самые мощные грузовые электровозы, вертолеты Ми-26, уникальные самолёты-амфибии", - сказал Голубев. Он отметил, что отдельная гордость региона - стабильные рекордные урожаи зерновых. Ежегодно хлеборобы Ростовской области собирают по 15-16 миллионов тонн зерна, обеспечивая самый большой в стране вклад в общероссийский каравай. Ростовская область занимает прочные позиции и среди самых успешных регионов России по производству подсолнечного масла, молока и овощей.

https://ria.ru/20231206/soglasheniya-1914162642.html

https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911570358.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ростовская область, россия, василий голубев