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День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 19.12.2023
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Ростовская область
 
16:59 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vystavka-1916762767.html
День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия"
День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 19.12.2023
День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил достижения региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, где во вторник проходит... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:59
2023-12-19T16:59
ростовская область
ростовская область
россия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил достижения региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, где во вторник проходит День Ростовской области, сообщает правительство региона. "На стенде Ростовской области представлены достижения и проекты региона, уже реализованные и только запланированные. Творческие коллективы Дона подготовили для гостей стенда лучшие концертные программы", - говорится в сообщении. Посетители могут получить автографы знаменитых спортсменов-уроженцев области, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции, посмотреть фильмы об истории региона. Всех пришедших к стенду Ростовской области приветствуют школьники региона - участники проекта экологического просвещения "Эколята". Посетителям они вручают сделанные своими руками сувениры - тюльпаны Шренка - и поясняют, что этот лазоревый цветок каждую весну украшает ярким ковром ростовскую степь. По словам губернатора региона, программа мероприятия позволит всем желающим прикоснуться к богатой истории, традициям и культуре области. Он рассказал, что за последние годы региону удалось серьезно укрепить экономический потенциал - на четверть выросла промышленность, объем инвестиций за пять лет вырос на треть, темпы строительства ускорились в полтора раза. "Наш регион богат ресурсами, и мы гордимся нашими многочисленными достижениями. Донская земля - житница России, лидер по производству зелёной энергии, важный транспортный узел и логистический хаб на юге страны. На Дону собирают два из трех российских комбайнов, самые мощные грузовые электровозы, вертолеты Ми-26, уникальные самолёты-амфибии", - сказал Голубев. Он отметил, что отдельная гордость региона - стабильные рекордные урожаи зерновых. Ежегодно хлеборобы Ростовской области собирают по 15-16 миллионов тонн зерна, обеспечивая самый большой в стране вклад в общероссийский каравай. Ростовская область занимает прочные позиции и среди самых успешных регионов России по производству подсолнечного масла, молока и овощей.
https://ria.ru/20231206/soglasheniya-1914162642.html
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ростовская область, россия, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Василий Голубев
День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия"

День Ростовской области проходит на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Международная выставка-форум "Россия"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил достижения региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, где во вторник проходит День Ростовской области, сообщает правительство региона.
"На стенде Ростовской области представлены достижения и проекты региона, уже реализованные и только запланированные. Творческие коллективы Дона подготовили для гостей стенда лучшие концертные программы", - говорится в сообщении. Посетители могут получить автографы знаменитых спортсменов-уроженцев области, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать лекции, посмотреть фильмы об истории региона.
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Всех пришедших к стенду Ростовской области приветствуют школьники региона - участники проекта экологического просвещения "Эколята". Посетителям они вручают сделанные своими руками сувениры - тюльпаны Шренка - и поясняют, что этот лазоревый цветок каждую весну украшает ярким ковром ростовскую степь.
По словам губернатора региона, программа мероприятия позволит всем желающим прикоснуться к богатой истории, традициям и культуре области. Он рассказал, что за последние годы региону удалось серьезно укрепить экономический потенциал - на четверть выросла промышленность, объем инвестиций за пять лет вырос на треть, темпы строительства ускорились в полтора раза.
"Наш регион богат ресурсами, и мы гордимся нашими многочисленными достижениями. Донская земля - житница России, лидер по производству зелёной энергии, важный транспортный узел и логистический хаб на юге страны. На Дону собирают два из трех российских комбайнов, самые мощные грузовые электровозы, вертолеты Ми-26, уникальные самолёты-амфибии", - сказал Голубев.
Он отметил, что отдельная гордость региона - стабильные рекордные урожаи зерновых. Ежегодно хлеборобы Ростовской области собирают по 15-16 миллионов тонн зерна, обеспечивая самый большой в стране вклад в общероссийский каравай. Ростовская область занимает прочные позиции и среди самых успешных регионов России по производству подсолнечного масла, молока и овощей.
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