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Украинского морпеха приговорили к 25 годам за убийство водителя в Мариуполе
Украинского морпеха приговорили к 25 годам за убийство водителя в Мариуполе - РИА Новости, 19.12.2023
Украинского морпеха приговорили к 25 годам за убийство водителя в Мариуполе
Суд в Донецке приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морского пехотинца, расстрелявшего из пулемета гражданский автомобиль в Мариуполе,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:00
2023-12-19T15:00
2023-12-19T15:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морского пехотинца, расстрелявшего из пулемета гражданский автомобиль в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 1 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Андрея Кристофовича. Суд приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 28 марта 2022 года в Мариуполе Кристофович увидел приближающийся гражданский автомобиль с прикрепленными на боковые зеркала белыми лентами под управлением безоружного, не принимавшего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая ненависть и вражду к гражданам, занимающим пророссийскую позицию и поддерживающим проведение СВО, боевик произвел по автомобилю не менее 20 выстрелов из пулемета. Водитель от полученных ранений скончался, машина была уничтожена. Он был признан виновном в убийстве общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского морпеха приговорили к 25 годам за убийство водителя в Мариуполе
Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за убийство в Мариуполе
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морского пехотинца, расстрелявшего из пулемета гражданский автомобиль в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный суд ДНР
вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 1 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины
старшего лейтенанта Андрея Кристофовича. Суд приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 28 марта 2022 года в Мариуполе Кристофович увидел приближающийся гражданский автомобиль с прикрепленными на боковые зеркала белыми лентами под управлением безоружного, не принимавшего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая ненависть и вражду к гражданам, занимающим пророссийскую позицию и поддерживающим проведение СВО, боевик произвел по автомобилю не менее 20 выстрелов из пулемета. Водитель от полученных ранений скончался, машина была уничтожена.
Он был признан виновном в убийстве общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
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