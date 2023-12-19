https://ria.ru/20231219/vsu-1916707368.html
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу
Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, призываются ограниченно годные к военной службе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:17
2023-12-19T14:17
2023-12-19T14:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, призываются ограниченно годные к военной службе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются, в том числе, ограниченно годные к военной службе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916646079.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей шойгу, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу
Шойгу: в ВСУ призывают в том числе ограниченно годных к военной службе