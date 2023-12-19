https://ria.ru/20231219/vsu-1916707368.html

На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу

На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу

Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, призываются ограниченно годные к военной службе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:17

2023-12-19T14:17

2023-12-19T14:17

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, призываются ограниченно годные к военной службе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются, в том числе, ограниченно годные к военной службе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916646079.html

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Кирилл Волков

украина, россия, сергей шойгу, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр