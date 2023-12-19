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На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vsu-1916707368.html
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу
Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, призываются ограниченно годные к военной службе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:17
2023-12-19T14:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, призываются ограниченно годные к военной службе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются, в том числе, ограниченно годные к военной службе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916646079.html
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украина, россия, сергей шойгу, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине призывают ограниченно годных к военной службе, заявил Шойгу

Шойгу: в ВСУ призывают в том числе ограниченно годных к военной службе

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, призываются ограниченно годные к военной службе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются, в том числе, ограниченно годные к военной службе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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