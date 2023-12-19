https://ria.ru/20231219/vozmozhnost-1916804898.html
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ - РИА Новости, 19.12.2023
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:18
2023-12-19T19:18
2023-12-19T19:18
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730877_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_dce3caaf5f6c52296182a5b9fa28c835.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал это наградой. Президент во вторник после коллегии Минобороны РФ наградил Героев России. Один из бойцов после церемонии вручения медалей передал Путину слова своих товарищей по батальону - благодарность за то, что он дал им шанс проявиться, а также обещание идти до конца в любой обстановке. "И я вам хочу в этой связи добавить: Родина всем нам, в том числе и мне, дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну, на наш народ. Это награда со стороны родины для каждого из нас", - сказал в ответ Путин.
https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_839f89616bd88f352efabe6850a48704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ
Путин: Родина дала всем возможность поработать на страну и народ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал это наградой.
Президент во вторник после коллегии Минобороны РФ наградил Героев России. Один из бойцов после церемонии вручения медалей передал Путину слова своих товарищей по батальону - благодарность за то, что он дал им шанс проявиться, а также обещание идти до конца в любой обстановке.
«
"И я вам хочу в этой связи добавить: Родина всем нам, в том числе и мне, дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну, на наш народ. Это награда со стороны родины для каждого из нас", - сказал в ответ Путин.
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны