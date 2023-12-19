https://ria.ru/20231219/vozmozhnost-1916804898.html

Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ

Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ - РИА Новости, 19.12.2023

Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:18

2023-12-19T19:18

2023-12-19T19:18

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730877_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_dce3caaf5f6c52296182a5b9fa28c835.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал это наградой. Президент во вторник после коллегии Минобороны РФ наградил Героев России. Один из бойцов после церемонии вручения медалей передал Путину слова своих товарищей по батальону - благодарность за то, что он дал им шанс проявиться, а также обещание идти до конца в любой обстановке. "И я вам хочу в этой связи добавить: Родина всем нам, в том числе и мне, дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну, на наш народ. Это награда со стороны родины для каждого из нас", - сказал в ответ Путин.

https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин