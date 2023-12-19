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Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ - РИА Новости, 19.12.2023
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19:18 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vozmozhnost-1916804898.html
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ - РИА Новости, 19.12.2023
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:18
2023-12-19T19:18
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал это наградой. Президент во вторник после коллегии Минобороны РФ наградил Героев России. Один из бойцов после церемонии вручения медалей передал Путину слова своих товарищей по батальону - благодарность за то, что он дал им шанс проявиться, а также обещание идти до конца в любой обстановке. "И я вам хочу в этой связи добавить: Родина всем нам, в том числе и мне, дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну, на наш народ. Это награда со стороны родины для каждого из нас", - сказал в ответ Путин.
https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: Россия дала всем возможность поработать на страну и народ

Путин: Родина дала всем возможность поработать на страну и народ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Родина дала всем, в том числе и ему самому, возможность поработать на страну и народ, назвал это наградой.
Президент во вторник после коллегии Минобороны РФ наградил Героев России. Один из бойцов после церемонии вручения медалей передал Путину слова своих товарищей по батальону - благодарность за то, что он дал им шанс проявиться, а также обещание идти до конца в любой обстановке.
«
"И я вам хочу в этой связи добавить: Родина всем нам, в том числе и мне, дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну, на наш народ. Это награда со стороны родины для каждого из нас", - сказал в ответ Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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