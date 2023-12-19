https://ria.ru/20231219/voyska-1916710661.html

Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин

Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин

Нужно своевременно снабжать войска, участвующие в СВО, всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин и отметил, что за год результат есть, снабжение... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно своевременно снабжать войска, участвующие в СВО, всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин и отметил, что за год результат есть, снабжение российских войск улучшается. "Третья важнейшая задача - это своевременное в полном объеме снабжение всем необходимым войск, участвующих в специальной военной операции", - сказал он на коллегии Минобороны. Путин отметил, что за прошедший год над реализацией этой задачи работали координационный совет при правительстве и рабочая группа ВПК, помощь оказывали главы регионов, представители ОПК. "И конечно, результат есть. Снабжение войск улучшается", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html

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безопасность, россия, владимир путин