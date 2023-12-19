Рейтинг@Mail.ru
Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/voyska-1916710661.html
Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин
Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин
Нужно своевременно снабжать войска, участвующие в СВО, всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин и отметил, что за год результат есть, снабжение... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:26
2023-12-19T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно своевременно снабжать войска, участвующие в СВО, всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин и отметил, что за год результат есть, снабжение российских войск улучшается. "Третья важнейшая задача - это своевременное в полном объеме снабжение всем необходимым войск, участвующих в специальной военной операции", - сказал он на коллегии Минобороны. Путин отметил, что за прошедший год над реализацией этой задачи работали координационный совет при правительстве и рабочая группа ВПК, помощь оказывали главы регионов, представители ОПК. &quot;И конечно, результат есть. Снабжение войск улучшается&quot;, - сказал Путин.
https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_578ca0ce240dfb6957eb13be54637f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым, заявил Путин

Путин: нужно своевременно снабжать войска СВО всем необходимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нужно своевременно снабжать войска, участвующие в СВО, всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин и отметил, что за год результат есть, снабжение российских войск улучшается.
«
"Третья важнейшая задача - это своевременное в полном объеме снабжение всем необходимым войск, участвующих в специальной военной операции", - сказал он на коллегии Минобороны.
Путин отметил, что за прошедший год над реализацией этой задачи работали координационный совет при правительстве и рабочая группа ВПК, помощь оказывали главы регионов, представители ОПК.
«

"И конечно, результат есть. Снабжение войск улучшается", - сказал Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала