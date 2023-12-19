https://ria.ru/20231219/voyska-1916696464.html

Российские войска владеют инициативой, заявил Путин

Российские войска владеют инициативой, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Российские войска владеют инициативой, заявил Путин

Российская армия на линии боевого соприкосновения владеет инициативой, РФ делает то, что считает нужным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:45

2023-12-19T13:45

2023-12-19T14:14

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская армия на линии боевого соприкосновения владеет инициативой, РФ делает то, что считает нужным, заявил президент России Владимир Путин."Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, там, где нужно, там, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231219/pravda-1916671646.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о текущей обстановке в зоне боевых действий Путин о текущей обстановке в зоне боевых действий 2023-12-19T13:45 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин