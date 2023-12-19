https://ria.ru/20231219/vooruzheniya-1916740892.html

Путин в Минобороны осмотрел выставку образцов передовых вооружений

Путин в Минобороны осмотрел выставку образцов передовых вооружений - РИА Новости, 19.12.2023

Путин в Минобороны осмотрел выставку образцов передовых вооружений

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетил министерство обороны страны, где осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:57

2023-12-19T15:57

2023-12-19T19:58

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник посетил министерство обороны страны, где осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии. На стенде воздушно-десантных войск главе государства продемонстрировали, в частности, комплекс "Гроза-04" для радиоподавления каналов управления разведдронов и других БПЛА, станции спутниковой связи и дроны-перехватчики российского производства, мобильный минометный комплекс "Карго" для разведгрупп десантно-штурмовых подразделений. Также были представлены знаменитые "Ланцет" и "Корнет", дрон-ретранслятор, дрон для подавления GPS-сигналов и каналов управления между оператором и БПЛА, средства воздушной разведки "Орлан-10" и "Орлан-30". В экспозиции был представлен и боевой комплекс "Берег", особенностью которого является оснащенность комплексом РЭБ "Волнорез" для противодействия дронам противника, и роботизированные платформы, основная задача которых - доставка взрывчатых веществ разной мощности. На стенде Ракетных войск стратегического назначения главе государства продемонстрировали передовые образцы вооружений в арсенале МО РФ. На стенде Военно-морского флота были представлены универсальный морской роботизированный комплекс "Зефир" и беспилотный летательный аппарат "Грифон-17". Кроме этого, президенту показали выполненный целиком на 3D- принтере макет капитанского мостика, который позволяет максимально быстро проводить обучение специалистов. В экспозиции также были представлены макеты ракетоносцев, атомных подводных лодок, танкеров, десантно-штурмовой катер для выполнения патрульных и противодиверсионных задач. На стенде Сухопутных войск были представлены основные виды стрелкового вооружения и беспилотные летательные аппараты российского производства, которые предназначены для разведки, доставки боеприпасов и нанесения поражений, средства наблюдения, также закупаемый в войска мотовездеход "Дезерткросс 1000-3" (Desertcross 1000-3), с которым президент уже успел ознакомиться во время посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. На стенде Воздушно-космических сил главе государства продемонстрировали основные средства воздушного поражения различных классов, а также летательные аппараты. На выставке были представлены снайперские винтовки российского производства и разработанные специально для десантников патроны, образцы полевого обмундирования и средства индивидуальной защиты. На стенде Главного военно-медицинского управления были показаны передовые разработки, в том числе новые медицинские сумки, укомплектованные с учётом опыта СВО, бронеавтомобиль для срочной эвакуации раненых, оборудованный всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, и санитарные автомобили.

https://ria.ru/20230915/vooruzhenie-1896506971.html

https://ria.ru/20230526/svch-1874274648.html

https://ria.ru/20231113/oae-1909069814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на выставке современных образцов военной техники Путин на выставке современных образцов военной техники 2023-12-19T15:57 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, владимир путин