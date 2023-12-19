https://ria.ru/20231219/vooruzheniya-1916723753.html

Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия

Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия - РИА Новости, 19.12.2023

Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия

Поставки наиболее востребованных на специальной военной операции видов вооружений сегодня нужно наращивать, в том числе запускать серийную линейку беспилотных... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:07

2023-12-19T15:07

2023-12-19T15:07

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки наиболее востребованных на специальной военной операции видов вооружений сегодня нужно наращивать, в том числе запускать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил. В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании. Кстати говоря, хочу их поблагодарить за это", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.

https://ria.ru/20231219/shoygu-1916706635.html

россия

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россия, владимир путин