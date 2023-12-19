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Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия
Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия - РИА Новости, 19.12.2023
Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия
Поставки наиболее востребованных на специальной военной операции видов вооружений сегодня нужно наращивать, в том числе запускать серийную линейку беспилотных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:07
2023-12-19T15:07
2023-12-19T15:07
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки наиболее востребованных на специальной военной операции видов вооружений сегодня нужно наращивать, в том числе запускать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил. В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании. Кстати говоря, хочу их поблагодарить за это", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20231219/shoygu-1916706635.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия
Путин: надо наращивать поставки наиболее востребованных в зоне СВО вооружений
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки наиболее востребованных на специальной военной операции видов вооружений сегодня нужно наращивать, в том числе запускать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил. В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании. Кстати говоря, хочу их поблагодарить за это", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
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