https://ria.ru/20231219/voennosluzhaschie-1916714401.html

Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится

Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится

Численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:37

2023-12-19T14:37

2023-12-19T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_27526f62eebbce1d92f7e1264f82569d.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России, говоря о приоритетных задачах в 2024 году. По его словам, в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие российской армии и повышение ее боевых возможностей.

https://ria.ru/20231219/rossiya-1916712213.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей шойгу