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Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/voennosluzhaschie-1916714401.html
Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится
Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится
Численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:37
2023-12-19T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России, говоря о приоритетных задачах в 2024 году. По его словам, в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие российской армии и повышение ее боевых возможностей.
https://ria.ru/20231219/rossiya-1916712213.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится

Шойгу: число военнослужащих по контракту увеличат до 745 тысяч до конца 2024

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России, говоря о приоритетных задачах в 2024 году.
По его словам, в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие российской армии и повышение ее боевых возможностей.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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