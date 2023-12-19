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Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 19.12.2023
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Туризм
 
12:31 19.12.2023 (обновлено: 13:34 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/vnukovo-1916679570.html
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 19.12.2023
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково по независящим от него причинам во вторник ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:31
2023-12-19T13:34
внуково (аэропорт)
происшествия
московская область (подмосковье)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт Внуково по независящим от него причинам во вторник ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани."По независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения – ред.) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется", - сообщили в аэропорту.
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внуково (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), новости - туризм
Внуково (аэропорт), Происшествия, Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково с 11:54 ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт Внуково по независящим от него причинам во вторник ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения – ред.) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется", - сообщили в аэропорту.
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