https://ria.ru/20231219/vnukovo-1916679570.html

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 19.12.2023

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково по независящим от него причинам во вторник ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:31

2023-12-19T12:31

2023-12-19T13:34

внуково (аэропорт)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт Внуково по независящим от него причинам во вторник ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани."По независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения – ред.) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется", - сообщили в аэропорту.

https://ria.ru/20231212/aeroport-1915214343.html

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Кирилл Волков

внуково (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), новости - туризм