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Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 19.12.2023
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково по независящим от него причинам во вторник ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:31
2023-12-19T12:31
2023-12-19T13:34
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт Внуково по независящим от него причинам во вторник ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани."По независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения – ред.) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется", - сообщили в аэропорту.
https://ria.ru/20231212/aeroport-1915214343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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внуково (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), новости - туризм
Внуково (аэропорт), Происшествия, Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково с 11:54 ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов