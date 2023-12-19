https://ria.ru/20231219/valyuty-1916652161.html

Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой

Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой - РИА Новости, 19.12.2023

Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой

Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:46

2023-12-19T10:46

2023-12-19T10:46

экономика

россия

китай

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "В настоящее время Китай и Россия создают правовую базу для собственных цифровых валют и стремятся к их широкому внедрению", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Он подчеркнул, что "Китай готов укреплять взаимодействие с Россией в сфере цифровых валют". Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами.

https://ria.ru/20231030/valyuty-1906197911.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй