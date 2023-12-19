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Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой - РИА Новости, 19.12.2023
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10:46 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/valyuty-1916652161.html
Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой
Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой - РИА Новости, 19.12.2023
Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой
Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:46
2023-12-19T10:46
экономика
россия
китай
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "В настоящее время Китай и Россия создают правовую базу для собственных цифровых валют и стремятся к их широкому внедрению", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Он подчеркнул, что "Китай готов укреплять взаимодействие с Россией в сфере цифровых валют". Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами.
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экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй
Экономика, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй
Посол КНР высказался о внедрении цифровых валют Пекином и Москвой

Посол КНР: РФ и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"В настоящее время Китай и Россия создают правовую базу для собственных цифровых валют и стремятся к их широкому внедрению", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.
Он подчеркнул, что "Китай готов укреплять взаимодействие с Россией в сфере цифровых валют".
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами.
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