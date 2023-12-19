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Венгрия заявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген - РИА Новости, 19.12.2023
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15:41 19.12.2023 (обновлено: 15:57 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/uvedomlenie-1916734287.html
Венгрия заявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген
Венгрия заявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген - РИА Новости, 19.12.2023
Венгрия заявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген
Венгрия получила от Болгарии уведомление об отмене налога на транзит газа из РФ и готова снять вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, заявил глава... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:41
2023-12-19T15:57
в мире
болгария
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия получила от Болгарии уведомление об отмене налога на транзит газа из РФ и готова снять вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.По его словам, глава МИД Болгарии Мария Габриэль по телефону сообщила, что парламент Болгарии принял решение отменить увеличение платы за транзит российского газа по болгарской территории, соответствующий документ будет опубликован в пятницу."Если это произойдет, я поручу нашему постоянному представителю в Брюсселе снять вето Венгрии относительно вступления Болгарии в Шенгенскую зону", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.Он также приветствовал решение болгарских властей отказаться от "враждебного шага" по отношению к Венгрии, Сербии и Северной Македонии и выразил надежду, что Болгария снова станет надежным транзитером, как и раньше.Ранее народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231218/bolgariya-1916460082.html
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в мире, болгария, венгрия, россия, газпром, шенгенская зона
В мире, Болгария, Венгрия, Россия, Газпром, Шенгенская зона
Венгрия заявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген

Венгрия заявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкВид на Будапешт
Вид на Будапешт - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Венгрия получила от Болгарии уведомление об отмене налога на транзит газа из РФ и готова снять вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, глава МИД Болгарии Мария Габриэль по телефону сообщила, что парламент Болгарии принял решение отменить увеличение платы за транзит российского газа по болгарской территории, соответствующий документ будет опубликован в пятницу.
"Если это произойдет, я поручу нашему постоянному представителю в Брюсселе снять вето Венгрии относительно вступления Болгарии в Шенгенскую зону", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.
Он также приветствовал решение болгарских властей отказаться от "враждебного шага" по отношению к Венгрии, Сербии и Северной Македонии и выразил надежду, что Болгария снова станет надежным транзитером, как и раньше.
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Ранее народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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