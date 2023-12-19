https://ria.ru/20231219/ukraina-1916725974.html

Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине

Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине - РИА Новости, 19.12.2023

Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:14

2023-12-19T15:14

2023-12-19T15:14

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя из своих интересов. "И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. Далее он, завершая коллегию Минобороны, отметил, что у народа России есть всё. "Конечно, Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231219/bayden-1916614819.html

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Кирилл Волков

россия, украина, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр