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Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916725974.html
Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине - РИА Новости, 19.12.2023
Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:14
2023-12-19T15:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя из своих интересов. "И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. Далее он, завершая коллегию Минобороны, отметил, что у народа России есть всё. "Конечно, Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231219/bayden-1916614819.html
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россия, украина, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин сообщил, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине

Путин: Россия будет договариваться по Украине, исходя из своих интересов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о ситуации на Украине, заявил, что если "хотят договариваться - пусть договариваются", но Россия будет делать это, исходя из своих интересов.
"И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Далее он, завершая коллегию Минобороны, отметил, что у народа России есть всё. "Конечно, Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.
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