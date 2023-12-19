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Новая опасность. СМИ забили тревогу из-за угрозы в офисе Зеленского
Новая опасность. СМИ забили тревогу из-за угрозы в офисе Зеленского - РИА Новости, 19.12.2023
Новая опасность. СМИ забили тревогу из-за угрозы в офисе Зеленского
Западная финансовая помощь для Украины может быть украдена руководителем офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, пишет Business Insider. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:58
2023-12-19T10:58
2023-12-19T10:58
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западная финансовая помощь для Украины может быть украдена руководителем офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, пишет Business Insider."Он не делает сильную Украину, он подрывает военные усилия", — цитируют обозреватели слова директора украинского Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк.По словам журналистов, украинцы и западные предприниматели боятся, что многомиллиардная помощь Запада Украине может быть украдена новой коррупционной системой, созданной Ермаком во время конфликта с Россией, поскольку под военным положением украинский политик приобрел еще больше власти, чем до начала боевых действий.Обозреватели отметили, что наихудшим сценарием для Украины из-за действий руководителя офиса Зеленского будет полное прекращение дальнейшей поддержки Киева как в и ходе конфликта с Россией, так и после него.Ранее Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20231219/manevr-1916644400.html
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Политика, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Андрей Ермак
Новая опасность. СМИ забили тревогу из-за угрозы в офисе Зеленского
BI: руководитель офиса Зеленского Ермак может украсть помощь Запада для Украины