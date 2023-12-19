https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916835882.html
В Италии мигранты из Пакистана получили пожизненное за убийство дочери
В Италии мигранты из Пакистана получили пожизненное за убийство дочери - РИА Новости, 19.12.2023
В Италии мигранты из Пакистана получили пожизненное за убийство дочери
Суд итальянского города Реджо-Эмилия во вторник приговорил к пожизненному заключенную семейную пару эмигрантов из Пакистана за убийство 18-летней дочери,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:58
2023-12-19T23:58
2023-12-19T23:58
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РИМ, 19 дек – РИА Новости. Суд итальянского города Реджо-Эмилия во вторник приговорил к пожизненному заключенную семейную пару эмигрантов из Пакистана за убийство 18-летней дочери, отказавшейся от свадьбы по договоренности, сообщила местное издание il Resto del Carlino. Саман Аббас пропала без вести в ночь на 1 мая 2021 года, поиски ее тела продолжались почти полтора года до ноября 2022 года. Трагедия развернулась в провинции Реджо-Эмилия в области Эмилия-Романья в северной части страны. Причиной убийства и сокрытия тела девушки, в которых приняли участие несколько ее родственников, стал её отказ выйти замуж в Пакистане по указанию своей семьи, когда как дома у Саман появился свой молодой человек. Место захоронения тела девушки показал ее дядя, которого на сотрудничество со следствием уговорил местный имам. В конце сентября Пакистан выдал Италии отца Саман Шаббара Аббас. Ее мать числится скрывающейся от правосудия. Помимо родителей девушки, суд приговорил к 14 годам заключения ее дядю. Он, по версии обвинения, задушил племянницу по просьбе ее родителей.
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в мире, пакистан, италия, эмилия-романья
В мире, Пакистан, Италия, Эмилия-Романья
В Италии мигранты из Пакистана получили пожизненное за убийство дочери
В Италии женщина и мужчина из Пакистана получили пожизненное за убийство дочери