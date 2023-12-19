Эксперты рассказали, какие курорты Турции россияне предпочитают зимой
РСТ: зимой в Турции россияне выбирают Стамбул, Анталью и экскурсионные поездки
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Популярность экскурсионных туров в Турцию растет даже в зимние месяцы, россияне в это время года активнее едут в Стамбул, знакомятся с другими достопримечательностями по всей стране, но и отели, работающие по системе "все включено" в Анталье, очень востребованы, сообщает пресс-служба РСТ.
В компании ICS Travel Group рост продаж Турции в зимний период по сравнению с прошлым годом составил чуть менее 40 процентов. "В пятерку самых популярных направлений с ноября по начало марта входят Сиде с долей продаж 23 процентов, Аланья – 17, Анталья – 16, Стамбул (район Султанахмет) – 13, Бодрум и Кемер – по девять процентов", – рассказала директор по развитию Оксана Волканова.
Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, помимо отдыха на Анатолийском побережье в зимние месяцы туристы интересуются экскурсионными программами.
"У нас востребован восьмидневный тур "Золотое кольцо Турции" с посещением Стамбула, Анкары, Каппадокии, караван-сарая Султанханы и Антальи, Памуккале, Бурсы. Тур "Классический Стамбул" предполагает размещение в разных отелях категории от трех до пяти и с заездами на две-семь ночей, его также стабильно бронируют. Востребованы и горнолыжные курорты Турции", – отметила она.
По словам PR-директора компании Fun&Sun Ольги Ивановой, спрос на зимнюю Турцию примерно соответствует уровню декабря 2022 года: "Помимо Антальи, зимой в Турции пользуются спросом сити-туры в Стамбул. В это время в городе комфортная температура 10-16 градусов располагает к экскурсиям и шопингу. Туристы также бронируют комбинированные туры в Стамбул и Каппадокию", – рассказала она.
Как отметила Макаркова, у Coral Travel популярный маршрут "Золотое кольцо Турции" с заездом 17 декабря стоит 88,8 тысячи рублей на двоих. Тур "Классический Стамбул" на две ночи с размещением в отеле категории "три звезды" в середине декабря обойдется в 91 тысячу рублей на двоих. "Горнолыжную Турцию продаем на регулярных рейсах в Эрзрум и Кайсери, тур с заездом в середине декабря стоит от 123,3 тысячи рублей", – пояснила она.
У Fun&Sun экскурсионный тур в Стамбул на пять ночей с проживанием в отеле категории "три звезды" обойдется от 1000 евро (98-99 тысяч рублей) на двоих с датами вылета после январских каникул.
По словам Ольги Ивановой, новогодний тур на шесть ночей с вылетом 27 декабря, проживанием в отеле The Land of Legends Free Access категории "пять звезд" в Белеке на "ультра все включено" стоит от 104,4 тысячи рублей на человека. Стоимость тура с 29 декабря в один из самых дорогих отелей Антальи – "пятерку" Maxx Royal Belek Golf Resort с питанием "все включено" – начинается от 247 тысяч рублей.