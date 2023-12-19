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В Турции владельцы ресторанов и кафе начнут вывешивать цены на дверях - РИА Новости, 19.12.2023
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Туризм
 
11:29 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/turtsiya-1916645140.html
В Турции владельцы ресторанов и кафе начнут вывешивать цены на дверях
В Турции владельцы ресторанов и кафе начнут вывешивать цены на дверях - РИА Новости, 19.12.2023
В Турции владельцы ресторанов и кафе начнут вывешивать цены на дверях
Правительство Турции обяжет владельцев ресторанов, кафе и кондитерских заведений вешать прейскурант на входных дверях, а также на столиках с 1 января,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:29
2023-12-19T11:29
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Правительство Турции обяжет владельцев ресторанов, кафе и кондитерских заведений вешать прейскурант на входных дверях, а также на столиках с 1 января, соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике правительства Resmi Gazete. "Согласно постановлению, опубликованному министерством торговли в сегодняшнем выпуске официального вестника, документы, знаки, доски, касающиеся тарифов и прейскурантов, будут обязательны для размещения на рабочих местах, где предоставляются услуги, а также перед входной дверью и на столах в ресторанах, кафе, кондитерских и подобных заведениях питания. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", – говорится в документе.
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, кафе, рестораны
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Кафе, Рестораны
В Турции владельцы ресторанов и кафе начнут вывешивать цены на дверях

В Турции владельцев ресторанов и кафе обяжут вывешивать прейскурант на дверях

© Анастасия Мельникова Улица с кафе в Измире
Улица с кафе в Измире
© Анастасия Мельникова
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Правительство Турции обяжет владельцев ресторанов, кафе и кондитерских заведений вешать прейскурант на входных дверях, а также на столиках с 1 января, соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.
"Согласно постановлению, опубликованному министерством торговли в сегодняшнем выпуске официального вестника, документы, знаки, доски, касающиеся тарифов и прейскурантов, будут обязательны для размещения на рабочих местах, где предоставляются услуги, а также перед входной дверью и на столах в ресторанах, кафе, кондитерских и подобных заведениях питания. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", – говорится в документе.
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