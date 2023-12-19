https://ria.ru/20231219/turisty-1916690879.html

Тюменская область на новогодние каникулы ждет 200 тысяч туристов

Тюменская область на новогодние каникулы ждет 200 тысяч туристов - РИА Новости, 19.12.2023

Тюменская область на новогодние каникулы ждет 200 тысяч туристов

Тюменская область на новогодние праздники планирует принять около 200 тысяч туристов, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:22

2023-12-19T13:22

2023-12-19T13:22

тюменская область

александр моор

тюменская область

тобольск

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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Тюменская область на новогодние праздники планирует принять около 200 тысяч туристов, сообщает информационный центр правительства региона. "Новогодние каникулы в Тюменской области проведут двести тысяч туристов. Многие гостиницы, санатории, загородные комплексы сообщают о повышенном спросе на их услуги", – указано в сообщении. В опубликованном видеокомментарии губернатор Александр Моор отметил, что наиболее популярным видом отдыха зимой в регионе являются термальные источники и посещение Тобольска. "Всех приглашаю в Тюменскую область. Новогодние праздники – прекрасная возможность приехать с семьей и провести это время всем вместе", – подчеркнул Моор. По данным агентства туризма и продвижения Тюменской области, в предыдущие новогодние и рождественские праздники регион принял также около 200 тысяч гостей. В целом за 2022 год регион посетили 3,3 миллиона туристов, в этом году возможен рост турпотока до 3,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20231213/kombinat-1915581663.html

тюменская область

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр моор, тюменская область, тобольск