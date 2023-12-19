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Тюменская область на новогодние каникулы ждет 200 тысяч туристов
Тюменская область на новогодние каникулы ждет 200 тысяч туристов - РИА Новости, 19.12.2023
Тюменская область на новогодние каникулы ждет 200 тысяч туристов
Тюменская область на новогодние праздники планирует принять около 200 тысяч туристов, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:22
2023-12-19T13:22
2023-12-19T13:22
тюменская область
александр моор
тюменская область
тобольск
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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Тюменская область на новогодние праздники планирует принять около 200 тысяч туристов, сообщает информационный центр правительства региона. "Новогодние каникулы в Тюменской области проведут двести тысяч туристов. Многие гостиницы, санатории, загородные комплексы сообщают о повышенном спросе на их услуги", – указано в сообщении. В опубликованном видеокомментарии губернатор Александр Моор отметил, что наиболее популярным видом отдыха зимой в регионе являются термальные источники и посещение Тобольска. "Всех приглашаю в Тюменскую область. Новогодние праздники – прекрасная возможность приехать с семьей и провести это время всем вместе", – подчеркнул Моор. По данным агентства туризма и продвижения Тюменской области, в предыдущие новогодние и рождественские праздники регион принял также около 200 тысяч гостей. В целом за 2022 год регион посетили 3,3 миллиона туристов, в этом году возможен рост турпотока до 3,5 миллиона человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр моор, тюменская область, тобольск
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тобольск
ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Тюменская область на новогодние праздники планирует принять около 200 тысяч туристов, сообщает информационный центр правительства региона.
"Новогодние каникулы в Тюменской области проведут двести тысяч туристов. Многие гостиницы, санатории, загородные комплексы сообщают о повышенном спросе на их услуги", – указано в сообщении.
В опубликованном видеокомментарии губернатор Александр Моор
отметил, что наиболее популярным видом отдыха зимой в регионе являются термальные источники и посещение Тобольска
. "Всех приглашаю в Тюменскую область. Новогодние праздники – прекрасная возможность приехать с семьей и провести это время всем вместе", – подчеркнул Моор.
По данным агентства туризма и продвижения Тюменской области, в предыдущие новогодние и рождественские праздники регион принял также около 200 тысяч гостей. В целом за 2022 год регион посетили 3,3 миллиона туристов, в этом году возможен рост турпотока до 3,5 миллиона человек.
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