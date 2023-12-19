https://ria.ru/20231219/tsik-1916811910.html

ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента

ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 19.12.2023

ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента

Центральная избирательная комиссия РФ в среду рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:06

2023-12-19T20:06

2023-12-19T20:17

политика

цик рф

дистанционное электронное голосование

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в среду рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024 года, следует из проекта повестки."О дистанционном электронном голосовании на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года", - говорится в одном из пунктов проекта повестки, опубликованном на сайте комиссии.По этой теме ожидается доклад председателя ЦИК Эллы Памфиловой.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231218/vybory-1916602148.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, цик рф, дистанционное электронное голосование, россия, элла памфилова