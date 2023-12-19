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ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 19.12.2023
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20:06 19.12.2023 (обновлено: 20:17 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/tsik-1916811910.html
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 19.12.2023
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента
Центральная избирательная комиссия РФ в среду рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:06
2023-12-19T20:17
политика
цик рф
дистанционное электронное голосование
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в среду рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024 года, следует из проекта повестки."О дистанционном электронном голосовании на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года", - говорится в одном из пунктов проекта повестки, опубликованном на сайте комиссии.По этой теме ожидается доклад председателя ЦИК Эллы Памфиловой.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, цик рф, дистанционное электронное голосование, россия, элла памфилова
Политика, ЦИК РФ, Дистанционное электронное голосование, Россия, Элла Памфилова
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента

ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВо время демонстрации в ЦИК процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ
Во время демонстрации в ЦИК процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Во время демонстрации в ЦИК процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в среду рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024 года, следует из проекта повестки.
«
"О дистанционном электронном голосовании на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года", - говорится в одном из пунктов проекта повестки, опубликованном на сайте комиссии.
По этой теме ожидается доклад председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Дискредитация выборов президента будет беспрецедентной, заявила Памфилова
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ПолитикаЦИК РФДистанционное электронное голосованиеРоссияЭлла Памфилова
 
 
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