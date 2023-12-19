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ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 19.12.2023
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента
Центральная избирательная комиссия РФ в среду рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:06
2023-12-19T20:06
2023-12-19T20:17
политика
цик рф
дистанционное электронное голосование
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в среду рассмотрит вопрос о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024 года, следует из проекта повестки."О дистанционном электронном голосовании на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года", - говорится в одном из пунктов проекта повестки, опубликованном на сайте комиссии.По этой теме ожидается доклад председателя ЦИК Эллы Памфиловой.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231218/vybory-1916602148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, цик рф, дистанционное электронное голосование, россия, элла памфилова
Политика, ЦИК РФ, Дистанционное электронное голосование, Россия, Элла Памфилова
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента
ЦИК в среду рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента в 2024 году