https://ria.ru/20231219/tseremoniya-1916696315.html

В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова

В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова - РИА Новости, 19.12.2023

В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова

Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого семь лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:45

2023-12-19T13:45

2023-12-19T13:45

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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого семь лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители МИД Турции, дипмиссий различных стран, журналисты и общественные деятели. Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, гендиректор департамента стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа МИД Турции Мехмет Самсар, посол Белоруссии в Анкаре Виктор Рыбак, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого началась церемония памяти погибшего посла. "Сегодня семь лет как нет с нами нашего товарища, друга, учителя Андрея Карлова. Сегодня мы возлагаем цветы, вспоминаем, каким был он человеком. Многое поменялось за эти семь лет в Турции, поменялось в нашей стране. Меняется погода, в прошлый год было холодно, иногда бывает дождь, иногда бывает солнце, как сегодня. Неизменной остается наша любовь и наше бесконечное уважение к Андрею Геннадьевичу. Мы помним, уважаем, любим его, продолжаем его дело. Мы делаем это вместе с нашими партнерами. Я очень рад, что хорошей традицией стало присутствие наших коллег из МИД Турции. Вместе с ними мы делаем одно большое общее дело – укрепляем российско-турецкое сотрудничество. Я очень рад, что хорошей традицией стало присутствие здесь коллег из посольств государств СНГ. Я очень рад, что и там помнят, любят нашего Андрея Геннадьевича", - сказал посол Ерхов. После была объявлена минута молчания. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20191219/1562567642.html

https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, анкара