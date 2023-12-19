Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/tseremoniya-1916696315.html
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова - РИА Новости, 19.12.2023
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова
Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого семь лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:45
2023-12-19T13:45
в мире
турция
анкара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916694523_0:75:3054:1792_1920x0_80_0_0_72712972b72cb70f5133af2a04358ea3.jpg
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого семь лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители МИД Турции, дипмиссий различных стран, журналисты и общественные деятели. Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, гендиректор департамента стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа МИД Турции Мехмет Самсар, посол Белоруссии в Анкаре Виктор Рыбак, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого началась церемония памяти погибшего посла. "Сегодня семь лет как нет с нами нашего товарища, друга, учителя Андрея Карлова. Сегодня мы возлагаем цветы, вспоминаем, каким был он человеком. Многое поменялось за эти семь лет в Турции, поменялось в нашей стране. Меняется погода, в прошлый год было холодно, иногда бывает дождь, иногда бывает солнце, как сегодня. Неизменной остается наша любовь и наше бесконечное уважение к Андрею Геннадьевичу. Мы помним, уважаем, любим его, продолжаем его дело. Мы делаем это вместе с нашими партнерами. Я очень рад, что хорошей традицией стало присутствие наших коллег из МИД Турции. Вместе с ними мы делаем одно большое общее дело – укрепляем российско-турецкое сотрудничество. Я очень рад, что хорошей традицией стало присутствие здесь коллег из посольств государств СНГ. Я очень рад, что и там помнят, любят нашего Андрея Геннадьевича", - сказал посол Ерхов. После была объявлена минута молчания. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20191219/1562567642.html
https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html
турция
анкара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916694523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83791843b23d53cb886d0dc59ba4a121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара
В мире, Турция, Анкара
В Анкаре прошла церемония памяти убитого посла России Карлова

В Анкаре прошла церемония памяти убитого семь лет назад посла России Карлова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова
Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого семь лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители МИД Турции, дипмиссий различных стран, журналисты и общественные деятели.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, гендиректор департамента стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа МИД Турции Мехмет Самсар, посол Белоруссии в Анкаре Виктор Рыбак, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого началась церемония памяти погибшего посла.
Посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
Посол России в КНДР поделился воспоминаниями об Андрее Карлове
19 декабря 2019, 10:12
"Сегодня семь лет как нет с нами нашего товарища, друга, учителя Андрея Карлова. Сегодня мы возлагаем цветы, вспоминаем, каким был он человеком. Многое поменялось за эти семь лет в Турции, поменялось в нашей стране. Меняется погода, в прошлый год было холодно, иногда бывает дождь, иногда бывает солнце, как сегодня. Неизменной остается наша любовь и наше бесконечное уважение к Андрею Геннадьевичу. Мы помним, уважаем, любим его, продолжаем его дело. Мы делаем это вместе с нашими партнерами. Я очень рад, что хорошей традицией стало присутствие наших коллег из МИД Турции. Вместе с ними мы делаем одно большое общее дело – укрепляем российско-турецкое сотрудничество. Я очень рад, что хорошей традицией стало присутствие здесь коллег из посольств государств СНГ. Я очень рад, что и там помнят, любят нашего Андрея Геннадьевича", - сказал посол Ерхов.
После была объявлена минута молчания.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова
23 июня, 11:24
 
В миреТурцияАнкара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала