https://ria.ru/20231219/tsentr-1916777135.html
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Нижнем Новгороде
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 19.12.2023
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Нижнем Новгороде
Десятый в Нижегородской области Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся на базе Клинического диагностического центра в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:49
2023-12-19T17:49
2023-12-19T17:49
нижегородская область
нижний новгород
нижегородская область
арзамас
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Десятый в Нижегородской области Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся на базе Клинического диагностического центра в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, создание нового ЦАОП – очередной этап реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Ранее такие центры были созданы на базе центральных больниц в Арзамасе, Балахне, Выксе, Кстове, Павлове, Починках, Семенове, Шахунье, а также в городе Бор. "Задача центров амбулаторной онкологической помощи – полное обследование пациента с подозрением на наличие злокачественного новообразования еще до его направления в онкодиспансер. Создавая такие отделения на базе наших больниц, мы делаем специализированную помощь ближе к жителям каждого муниципалитета, обеспечиваем более раннюю диагностику. Как следствие, нижегородцы могут быстрее начать необходимое лечение. Это напрямую влияет на сохранение жизней и здоровья граждан", – цитирует пресс-служба слова губернатора. Никитин отметил, что работа по этому направлению нацпроекта "Здравоохранение" будет продолжена. "В следующем году мы планируем открыть еще два центра амбулаторной онкологической помощи – на базе Сергачской и Лысковской ЦРБ. В совокупности к ним будут прикреплены жители 11 муниципальных образований", – добавил глава региона. Как рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, для создания нового структурного подразделения в Клиническом диагностическом центре в Нижнем Новгороде из областного бюджета было выделено около 2,5 миллиона рублей, часть средств вложило и само медучреждение. На площади около 240 квадратных метров расположились не только кабинеты диагностики, но и дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии на пять коек. В отделении в две смены ведут прием два врача-онколога и онколог-химиотерапевт. На сегодняшний день к ЦАОПу прикреплено 147 тысяч жителей Нижегородского района Нижнего Новгорода. В 2024 году руководство медучреждения планирует инициировать прикрепление к центру жителей Приокского и Советского районов города. По словам главного внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения региона Сергея Гамаюнова, ежегодно в Нижегородской области выявляется около 17 тысяч случаев онкологических заболеваний. Рост выявляемости онкологии связан с расширением программ ранней диагностики и скрининга, а также с закупкой высокотехнологичного оборудования. Он рассказал, что для работы нового ЦАОПа было закуплено 47 единиц медицинской техники, с помощью которой опытные специалисты смогут спасти очень много жизней пациентов.
https://ria.ru/20231219/internet-1916737557.html
https://ria.ru/20231208/podderzhka-1914705817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, нижегородская область, арзамас, глеб никитин
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Арзамас, Глеб Никитин
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Нижнем Новгороде
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Десятый в Нижегородской области Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся на базе Клинического диагностического центра в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, создание нового ЦАОП – очередной этап реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Ранее такие центры были созданы на базе центральных больниц в Арзамасе
, Балахне, Выксе
, Кстове, Павлове, Починках, Семенове, Шахунье, а также в городе Бор.
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"Задача центров амбулаторной онкологической помощи – полное обследование пациента с подозрением на наличие злокачественного новообразования еще до его направления в онкодиспансер. Создавая такие отделения на базе наших больниц, мы делаем специализированную помощь ближе к жителям каждого муниципалитета, обеспечиваем более раннюю диагностику. Как следствие, нижегородцы могут быстрее начать необходимое лечение. Это напрямую влияет на сохранение жизней и здоровья граждан", – цитирует пресс-служба слова губернатора.
Никитин отметил, что работа по этому направлению нацпроекта "Здравоохранение" будет продолжена. "В следующем году мы планируем открыть еще два центра амбулаторной онкологической помощи – на базе Сергачской и Лысковской ЦРБ. В совокупности к ним будут прикреплены жители 11 муниципальных образований", – добавил глава региона.
Как рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, для создания нового структурного подразделения в Клиническом диагностическом центре в Нижнем Новгороде из областного бюджета было выделено около 2,5 миллиона рублей, часть средств вложило и само медучреждение. На площади около 240 квадратных метров расположились не только кабинеты диагностики, но и дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии на пять коек. В отделении в две смены ведут прием два врача-онколога и онколог-химиотерапевт.
На сегодняшний день к ЦАОПу прикреплено 147 тысяч жителей Нижегородского района Нижнего Новгорода. В 2024 году руководство медучреждения планирует инициировать прикрепление к центру жителей Приокского и Советского районов города.
По словам главного внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения региона Сергея Гамаюнова, ежегодно в Нижегородской области выявляется около 17 тысяч случаев онкологических заболеваний. Рост выявляемости онкологии связан с расширением программ ранней диагностики и скрининга, а также с закупкой высокотехнологичного оборудования. Он рассказал, что для работы нового ЦАОПа было закуплено 47 единиц медицинской техники, с помощью которой опытные специалисты смогут спасти очень много жизней пациентов.
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