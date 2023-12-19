https://ria.ru/20231219/tseli-1916694021.html

Россия не собирается отказываться от целей спецоперации, заявил Путин

Россия не собирается отказываться от целей спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Россия не собирается отказываться от целей спецоперации, заявил Путин

Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:37

2023-12-19T13:37

2023-12-19T15:54

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны."Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся".Президент подчеркнул, что сегодня российская армия владеет инициативой на линии боевого соприкосновения."По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, там, где нужно, там, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции".Российский лидер констатировал, что противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, а миф о неуязвимости западной военной техники рухнул.В то же время спецоперация выявила проблемы, продолжил глава государства. Он отметил необходимость увеличить выпуск высокоточных снарядов, беспилотников, а также усовершенствовать работу ПВО.Кроме того, требуется серьезно перестраивать системы связи, эффективнее применять средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности спутниковой группировки. По словам президента, гособоронзаказ по итогам года будет выполнен на 98%. Так, оборонно-промышленный комплекс нарастил поставки бронетанковой техники в три раза, автомобильной — в 4,5 раза. Закупки особо востребованных видов вооружений выросли в семь раз."Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил. В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от тяжелых ударных до сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании".Путин также отметил, что частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро. Для многих это стало неожиданностью, признался президент.В своем выступлении российский лидер обозначил некоторые системные вопросы:Путин констатировал, что российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на потребности военных, и выразил надежду, что так будет и дальше.Рассуждая о сегодняшней ситуации и ее исторических предпосылках, Путин напомнил, что Россия была единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины."Россия, когда создавала Советский Союз, передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию".Свои западные регионы Украина получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель, добавил президент.Он подчеркнул, что Москва в 2014 году была готова договариваться на условиях, прописанных в Минских соглашениях, но Украина и ее западные хозяева отказались от них."Вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс. <...> Если бы украинские власти и хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей, все постепенно, я думаю, я искренне говорю, постепенно бы все срослось. Но они не пошли на это, они сразу же развязали там фактически войну прямо в 2014 году".История все расставит на свои места, "мы мешать не будем, но свое не отдадим", заключил президент.

https://ria.ru/20231219/opk-1916701808.html

https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916710907.html

https://ria.ru/20231219/zavisimost-1916722423.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

владимир путин, россия