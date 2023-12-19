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Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады - РИА Новости, 19.12.2023
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13:43 19.12.2023 (обновлено: 14:20 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/triada-1916695816.html
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады - РИА Новости, 19.12.2023
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:43
2023-12-19T14:20
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне."Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все учрежденные в этой области планы безусловно будут выполнены", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.Ранее президент отметил, что в условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады

Путин: необходимо и дальше поддерживать готовность ядерной триады

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне.
"Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все учрежденные в этой области планы безусловно будут выполнены", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Ранее президент отметил, что в условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады.
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде
2 декабря, 10:59
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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