https://ria.ru/20231219/triada-1916695816.html
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады - РИА Новости, 19.12.2023
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:43
2023-12-19T13:43
2023-12-19T14:20
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне."Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все учрежденные в этой области планы безусловно будут выполнены", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.Ранее президент отметил, что в условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады.
https://ria.ru/20231202/ispytaniya-1913307673.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады
Путин: необходимо и дальше поддерживать готовность ядерной триады