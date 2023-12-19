https://ria.ru/20231219/triada-1916695816.html

Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады

Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады - РИА Новости, 19.12.2023

Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:43

2023-12-19T13:43

2023-12-19T14:20

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне."Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все учрежденные в этой области планы безусловно будут выполнены", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.Ранее президент отметил, что в условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады.

https://ria.ru/20231202/ispytaniya-1913307673.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин