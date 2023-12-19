https://ria.ru/20231219/trevoga-1916831549.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.12.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:00
2023-12-19T23:00
2023-12-19T23:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 19.65 сигнал тревоги звучит в Одесской области. Около 22.30 ее объявили также в Николаевской и Кировоградской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу