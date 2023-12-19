https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html
В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей
В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей - РИА Новости, 19.12.2023
В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей
Задержан мужчина, который подозревается в том, что открыл огонь по строителям в Краснодаре, в результате чего один человек был убит, а другой госпитализирован,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:44
2023-12-19T12:44
2023-12-19T12:44
происшествия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Задержан мужчина, который подозревается в том, что открыл огонь по строителям в Краснодаре, в результате чего один человек был убит, а другой госпитализирован, сообщили в краевом СУСК РФ. Ранее в краевой прокуратуре заявили РИА Новости, что в Краснодаре неизвестный поругался со строителями, съездил за ружьём, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Произошло это в воскресенье вечером на Боннской улице, 61-летний мужчина с огнестрельным ранением головы погиб, его 52-летнего знакомого, раненного в ногу, госпитализировали, сообщил в СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. "В результате оперативной и слаженной работы при содействии оперативных сотрудников отдела полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару установлен 39-летний местный житель, который был задержан по месту своего жительства", - сообщили в Следственном управлении. Отмечается, что мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. Как сообщала прокуратура, нападавшего возмутила якобы неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея.
https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916662953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей
В Краснодаре задержан подозреваемый в расстреле строителей из-за плохой траншеи
КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости.
Задержан мужчина, который подозревается в том, что открыл огонь по строителям в Краснодаре, в результате чего один человек был убит, а другой госпитализирован, сообщили
в краевом СУСК РФ.
Ранее в краевой прокуратуре заявили РИА Новости, что в Краснодаре неизвестный поругался со строителями, съездил за ружьём, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Произошло это в воскресенье вечером на Боннской улице, 61-летний мужчина с огнестрельным ранением головы погиб, его 52-летнего знакомого, раненного в ногу, госпитализировали, сообщил в СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
"В результате оперативной и слаженной работы при содействии оперативных сотрудников отдела полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару установлен 39-летний местный житель, который был задержан по месту своего жительства", - сообщили в Следственном управлении.
Отмечается, что мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу.
Как сообщала прокуратура, нападавшего возмутила якобы неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея.
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