https://ria.ru/20231219/transheya-1916682963.html

В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей

В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей - РИА Новости, 19.12.2023

В Краснодаре задержали подозреваемого по делу о расстреле строителей

Задержан мужчина, который подозревается в том, что открыл огонь по строителям в Краснодаре, в результате чего один человек был убит, а другой госпитализирован,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:44

2023-12-19T12:44

2023-12-19T12:44

происшествия

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Задержан мужчина, который подозревается в том, что открыл огонь по строителям в Краснодаре, в результате чего один человек был убит, а другой госпитализирован, сообщили в краевом СУСК РФ. Ранее в краевой прокуратуре заявили РИА Новости, что в Краснодаре неизвестный поругался со строителями, съездил за ружьём, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Произошло это в воскресенье вечером на Боннской улице, 61-летний мужчина с огнестрельным ранением головы погиб, его 52-летнего знакомого, раненного в ногу, госпитализировали, сообщил в СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. "В результате оперативной и слаженной работы при содействии оперативных сотрудников отдела полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару установлен 39-летний местный житель, который был задержан по месту своего жительства", - сообщили в Следственном управлении. Отмечается, что мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. Как сообщала прокуратура, нападавшего возмутила якобы неправильная и не в том месте вырытая строителями траншея.

https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916662953.html

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодар, краснодарский край