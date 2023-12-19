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Мишустин призвал обеспечить новое качество товарооборота с Китаем
Мишустин призвал обеспечить новое качество товарооборота с Китаем - РИА Новости, 19.12.2023
Мишустин призвал обеспечить новое качество товарооборота с Китаем
Отношения Москвы и Пекина уже сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться, заявил на встрече с премьером... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:03
2023-12-19T12:03
2023-12-19T12:03
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина уже сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться, заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив задачу по обеспечению нового качества взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находится на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжая динамично развиваться", - сказал глава российского кабмина. По его словам, значимую роль в этом играет механизм регулярных встреч глав правительств. Их обеспечивает системная работа пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров. Мишустин также отметил, что правительства России и Китая работают над реализацией стратегических задач, поставленных главами государств. "Главное - это вывести наше торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество на еще более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20231215/energoresursy-1915991620.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, россия, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика
Китай, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Экономика
Мишустин призвал обеспечить новое качество товарооборота с Китаем
Мишустин: нужно обеспечить качество товарооборота с КНР за счет диверсификации
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина уже сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться, заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив задачу по обеспечению нового качества взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры.
«
"Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находится на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжая динамично развиваться", - сказал глава российского кабмина.
По его словам, значимую роль в этом играет механизм регулярных встреч глав правительств. Их обеспечивает системная работа пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров.
Мишустин
также отметил, что правительства России и Китая работают над реализацией стратегических задач, поставленных главами государств.
"Главное - это вывести наше торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество на еще более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры", - подчеркнул российский премьер.
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