https://ria.ru/20231219/territoriya-1916699454.html

ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР

ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.12.2023

ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР

Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации, сообщил министр... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:51

2023-12-19T13:51

2023-12-19T14:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства."Начну с предварительных результатов специальной военной операции. Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации", - сказал Шойгу.По его словам, в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.

https://ria.ru/20231219/problemy-1916695621.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф