https://ria.ru/20231219/territoriya-1916699454.html
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.12.2023
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР
Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации, сообщил министр... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:51
2023-12-19T13:51
2023-12-19T14:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства."Начну с предварительных результатов специальной военной операции. Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации", - сказал Шойгу.По его словам, в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.
https://ria.ru/20231219/problemy-1916695621.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до СВО