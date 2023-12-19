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ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 19.12.2023 (обновлено: 14:18 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/territoriya-1916699454.html
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.12.2023
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР
Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации, сообщил министр... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:51
2023-12-19T14:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства."Начну с предварительных результатов специальной военной операции. Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации", - сказал Шойгу.По его словам, в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.
https://ria.ru/20231219/problemy-1916695621.html
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР

ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства.
"Начну с предварительных результатов специальной военной операции. Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации", - сказал Шойгу.
По его словам, в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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