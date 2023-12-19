https://ria.ru/20231219/telefony-1916671836.html

Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии

Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии - РИА Новости, 19.12.2023

Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии

Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:57

2023-12-19T11:57

2023-12-19T11:57

общество

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98493/21/984932114_0:193:2848:1794_1920x0_80_0_0_5bd80daffb0c44cc1cc94e3c23298389.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит уголовную за повторное совершение данного правонарушения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Первым законом вносятся изменения в статью 19.12 КоАП РФ, предусматривающие усиление административной ответственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом. Предполагается введение наказания в виде наложения административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей (прежде от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. Передача или попытка передачи любым способом подобным лицам средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей. Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники СК РФ, органов внутренних дел, войск национальной гвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут нести административную ответственность на общих основаниях. Второй закон УК РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 321.1 УК РФ. За указанные деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

https://ria.ru/20231016/proisshestviya-1903010676.html

https://ria.ru/20230309/pobeg-1856686085.html

https://ria.ru/20231218/navalnyy-1916485391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)