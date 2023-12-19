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Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии - РИА Новости, 19.12.2023
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11:57 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/telefony-1916671836.html
Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии
Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии - РИА Новости, 19.12.2023
Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии
Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:57
2023-12-19T11:57
общество
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит уголовную за повторное совершение данного правонарушения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Первым законом вносятся изменения в статью 19.12 КоАП РФ, предусматривающие усиление административной ответственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом. Предполагается введение наказания в виде наложения административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей (прежде от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. Передача или попытка передачи любым способом подобным лицам средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей. Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники СК РФ, органов внутренних дел, войск национальной гвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут нести административную ответственность на общих основаниях. Второй закон УК РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 321.1 УК РФ. За указанные деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
https://ria.ru/20231016/proisshestviya-1903010676.html
https://ria.ru/20230309/pobeg-1856686085.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии

Путин ввел уголовное наказание за повторный пронос телефонов в колонии

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкИсправительная колония строгого режима
Исправительная колония строгого режима - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Исправительная колония строгого режима. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых ужесточает административную ответственность за пронос телефонов в колонии, а второй вводит уголовную за повторное совершение данного правонарушения.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Первым законом вносятся изменения в статью 19.12 КоАП РФ, предусматривающие усиление административной ответственности за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом. Предполагается введение наказания в виде наложения административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей (прежде от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.
Передача или попытка передачи любым способом подобным лицам средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.
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Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники СК РФ, органов внутренних дел, войск национальной гвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут нести административную ответственность на общих основаниях.
Второй закон УК РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации и (или) обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 321.1 УК РФ. За указанные деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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