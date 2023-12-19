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ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив

ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив - РИА Новости, 19.12.2023

ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами Тель-Авив. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:18

2023-12-19T14:18

2023-12-19T14:26

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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КАИР, 19 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" снова обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

тель-авив

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас