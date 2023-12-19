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ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив - РИА Новости, 19.12.2023
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14:18 19.12.2023 (обновлено: 14:26 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/tel-aviv-1916707530.html
ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив
ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив - РИА Новости, 19.12.2023
ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами Тель-Авив. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:18
2023-12-19T14:26
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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КАИР, 19 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" снова обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив

Военное крыло ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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КАИР, 19 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами Тель-Авив.
"Бригады "Аль-Кассам" снова обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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