https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу
Российская военная техника показала свое превосходство над образцами НАТО в условиях спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
нато
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российская военная техника показала свое превосходство над образцами НАТО в условиях спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, НАТО, Россия
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу
Шойгу: российская техника во время СВО показала свое превосходство над натовской