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Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу
Российская военная техника показала свое превосходство над образцами НАТО в условиях спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
нато
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российская военная техника показала свое превосходство над образцами НАТО в условиях спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, НАТО, Россия
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу

Шойгу: российская техника во время СВО показала свое превосходство над натовской

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российская военная техника показала свое превосходство над образцами НАТО в условиях спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат
Вчера, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуНАТОРоссия
 
 
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