https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html

Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу

Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу

Российская военная техника показала свое превосходство над образцами НАТО в условиях спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:21

2023-12-19T14:21

2023-12-19T14:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539955_0:114:3053:1831_1920x0_80_0_0_a895c0b03e2e458fb9c89ff25a5e4bdd.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российская военная техника показала свое превосходство над образцами НАТО в условиях спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, нато, россия