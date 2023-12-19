https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916695066.html
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники
Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:39
2023-12-19T13:39
2023-12-19T14:21
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231219/nato-1916704125.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники
Путин: миф о неуязвимости западной военной техники рухнул