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Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники - РИА Новости, 19.12.2023
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13:39 19.12.2023 (обновлено: 14:21 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916695066.html
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники
Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:39
2023-12-19T14:21
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", - сказал Путин.
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в мире, россия, европа, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники

Путин: миф о неуязвимости западной военной техники рухнул

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
"Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", - сказал Путин.
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