https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916695066.html

Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники

Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники

Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:39

2023-12-19T13:39

2023-12-19T14:21

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231219/nato-1916704125.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, россия, европа, владимир путин