https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html

Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ

Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023

Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ

Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:21

2023-12-19T09:21

2023-12-19T09:44

в мире

красное море

йемен

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов. "С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", — указано в материале. Как добавил Блумберг, пока неясно, все ли суда перенаправили из-за напряженности в Красном море. Мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок в регионе на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, причем сообщалось уже о нескольких обстрелах судов. Такое решение приняли британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk.После сообщений о нападениях на суда в регионе участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море. На опасениях перебоев с поставками СПГ в Европе подскочили биржевые цены на газ. Во время торгов понедельника стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе в моменте росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

красное море

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, йемен