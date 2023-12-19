Рейтинг@Mail.ru
Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 19.12.2023 (обновлено: 09:44 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html
Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ
Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ
Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:21
2023-12-19T09:44
в мире
красное море
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148197/03/1481970320_0:256:4911:3018_1920x0_80_0_0_a509951d77700ea567acf40d936165f7.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов. "С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", — указано в материале. Как добавил Блумберг, пока неясно, все ли суда перенаправили из-за напряженности в Красном море. Мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок в регионе на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, причем сообщалось уже о нескольких обстрелах судов. Такое решение приняли британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk.После сообщений о нападениях на суда в регионе участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море. На опасениях перебоев с поставками СПГ в Европе подскочили биржевые цены на газ. Во время торгов понедельника стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе в моменте росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
красное море
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148197/03/1481970320_273:0:4637:3273_1920x0_80_0_0_bb379ddc09d1e022c4fe9fcfd1ba698a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, йемен
В мире, Красное море, Йемен
Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ

Блумберг: танкеры с СПГ отклоняются от захода в Красное море из-за атак хуситов

© Fotolia / hanohikiТанкер в море
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Fotolia / hanohiki
Танкер в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
«
"С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", — указано в материале.
Как добавил Блумберг, пока неясно, все ли суда перенаправили из-за напряженности в Красном море.
Мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок в регионе на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, причем сообщалось уже о нескольких обстрелах судов. Такое решение приняли британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk.
После сообщений о нападениях на суда в регионе участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море. На опасениях перебоев с поставками СПГ в Европе подскочили биржевые цены на газ. Во время торгов понедельника стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе в моменте росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров.
Корабли в морском порту Дудинка на трассе Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу
18 декабря, 08:00
 
В миреКрасное мореЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала