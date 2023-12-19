Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ
Блумберг: танкеры с СПГ отклоняются от захода в Красное море из-за атак хуситов
Танкер в море. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
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"С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", — указано в материале.
Как добавил Блумберг, пока неясно, все ли суда перенаправили из-за напряженности в Красном море.
Мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок в регионе на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, причем сообщалось уже о нескольких обстрелах судов. Такое решение приняли британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk.
После сообщений о нападениях на суда в регионе участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море. На опасениях перебоев с поставками СПГ в Европе подскочили биржевые цены на газ. Во время торгов понедельника стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе в моменте росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров.