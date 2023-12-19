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Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 19.12.2023 (обновлено: 14:48 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/svo-1916693563.html
Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии
Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии
Этот год был напряженным для ВС РФ, но все профессионально и мужественно решали задачи СВО, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:34
2023-12-19T14:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Этот год был напряженным для ВС РФ, но все профессионально и мужественно решали задачи СВО, сообщил президент России Владимир Путин."Две тысячи двадцать третий год был для Вооруженных сил напряженным, и хочу сразу сказать, что наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации, обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России", - сказал он на коллегии Минобороны.Путин отметил, что поддерживалась боеготовность, системно и строго по плану велась учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы.
https://ria.ru/20231219/otnosheniya-1916715651.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии

Путин: год был напряженным для армии, но все профессионально решали задачи СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Этот год был напряженным для ВС РФ, но все профессионально и мужественно решали задачи СВО, сообщил президент России Владимир Путин.
"Две тысячи двадцать третий год был для Вооруженных сил напряженным, и хочу сразу сказать, что наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации, обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России", - сказал он на коллегии Минобороны.
Путин отметил, что поддерживалась боеготовность, системно и строго по плану велась учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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