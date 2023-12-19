https://ria.ru/20231219/svo-1916693563.html

Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии

Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии

Этот год был напряженным для ВС РФ, но все профессионально и мужественно решали задачи СВО, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:34

2023-12-19T13:34

2023-12-19T14:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Этот год был напряженным для ВС РФ, но все профессионально и мужественно решали задачи СВО, сообщил президент России Владимир Путин."Две тысячи двадцать третий год был для Вооруженных сил напряженным, и хочу сразу сказать, что наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации, обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России", - сказал он на коллегии Минобороны.Путин отметил, что поддерживалась боеготовность, системно и строго по плану велась учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы.

https://ria.ru/20231219/otnosheniya-1916715651.html

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Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин