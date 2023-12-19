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СМИ: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ssha-1916654273.html
СМИ: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины
СМИ: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины
Партнеры и союзники США задаются вопросом о надежности Вашингтона на фоне ситуации на Украине, последствия провала в оказании помощи Киеву могут быть намного... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:53
2023-12-19T10:53
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Партнеры и союзники США задаются вопросом о надежности Вашингтона на фоне ситуации на Украине, последствия провала в оказании помощи Киеву могут быть намного глубже последствий вывода американских сил из Афганистана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны", - приводит агентство слова источников. По их словам, последствия такой стратегической неудачи будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Также, по данным Блумберг, на это накладывается перспектива победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году, который может "реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку" с РФ "по поводу Украины". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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сша, украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины

Bloomberg: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Партнеры и союзники США задаются вопросом о надежности Вашингтона на фоне ситуации на Украине, последствия провала в оказании помощи Киеву могут быть намного глубже последствий вывода американских сил из Афганистана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны", - приводит агентство слова источников. По их словам, последствия такой стратегической неудачи будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году.
Президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Также, по данным Блумберг, на это накладывается перспектива победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году, который может "реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку" с РФ "по поводу Украины".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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