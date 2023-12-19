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Большинство американцев жалуются на состояние экономики, показал опрос
Большинство американцев жалуются на состояние экономики, показал опрос - РИА Новости, 19.12.2023
Большинство американцев жалуются на состояние экономики, показал опрос
Четверо из пяти граждан США считают, что экономика страны находится в неудовлетворительном состоянии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:10
2023-12-19T04:10
2023-12-19T06:24
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Четверо из пяти граждан США считают, что экономика страны находится в неудовлетворительном состоянии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News. Согласно исследованию, порядка 78 процентов респондентов оценили текущее состояние национальной экономики как "плохое", что на девять процентов больше, чем в начале президентского срока Джо Байдена. При этом из общего числа опрошенных о плачевном положении в экономике США заявили почти все, кто симпатизирует республиканцам (93 процентов) и большая часть сторонников демократов (61 процент). Порядка 68 процентов собеседников телеканала выразили неудовлетворение положением дел в стране в целом. Примерно столько же респондентов (64 процента) дали понять, что оценивают свое финансовое положение как "посредственное либо неважное". Как отмечает телеканал, в конце 2021 и 2022 годов этот показатель держался на уровне около 58 процентов. Опрос проводился в период с 10 по 13 декабря среди тысячи совершеннолетних граждан США по телефону. Выборка случайна. Погрешность исследования составляет около трех процентных пунктов.
https://ria.ru/20231218/bayden-1916589103.html
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в мире, сша, джо байден
Большинство американцев жалуются на состояние экономики, показал опрос
Fox News: почти 80% американцев считают, что экономика США "в плохом состоянии"