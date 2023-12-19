https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916727114.html

Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин

Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин

Все участники спецоперации, включая добровольцев и ополченцев, и их семьи должны получить равные социальные гарантии - это принцип справедливости и братства,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:20

2023-12-19T15:20

2023-12-19T15:20

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

донбасс

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации, включая добровольцев и ополченцев, и их семьи должны получить равные социальные гарантии - это принцип справедливости и братства, заявил президент России Владимир Путин. "Все участники спецоперации - военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, - повторю, все защитники России, семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства", - сказал Путин на коллегии Минобороны. Он отметил, что этот принцип также касается получения статуса ветерана боевых действий.

https://ria.ru/20231219/vooruzheniya-1916723753.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, донбасс, безопасность