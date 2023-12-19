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Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916727114.html
Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин
Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин
Все участники спецоперации, включая добровольцев и ополченцев, и их семьи должны получить равные социальные гарантии - это принцип справедливости и братства,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:20
2023-12-19T15:20
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации, включая добровольцев и ополченцев, и их семьи должны получить равные социальные гарантии - это принцип справедливости и братства, заявил президент России Владимир Путин. "Все участники спецоперации - военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, - повторю, все защитники России, семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства", - сказал Путин на коллегии Минобороны. Он отметил, что этот принцип также касается получения статуса ветерана боевых действий.
https://ria.ru/20231219/vooruzheniya-1916723753.html
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россия, владимир путин, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Донбасс, Безопасность
Все участники спецоперации должны получить равные гарантии, заявил Путин

Путин: все участники СВО, включая добровольцев, должны получить равные гарантии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации, включая добровольцев и ополченцев, и их семьи должны получить равные социальные гарантии - это принцип справедливости и братства, заявил президент России Владимир Путин.
"Все участники спецоперации - военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, - повторю, все защитники России, семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и ратного братства", - сказал Путин на коллегии Минобороны.
Он отметил, что этот принцип также касается получения статуса ветерана боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДонбассБезопасность
 
 
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