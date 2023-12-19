https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916625052.html

"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.12.2023

"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчет самоходной гаубицы "Акация" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил опорный пункт ВСУ на... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:02

2023-12-19T06:02

2023-12-19T06:02

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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "На Купянском направлении военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли новый опорный пункт ВСУ и передали координаты цели на командный пункт. <…> По уточнённым координатам расчет "Акации" быстро и точно отработал по вскрытому разведкой опорному пункту ВСУ, в котором находились бронетехника и живая сила противника", - сообщили журналистам в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что после проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневой позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. "На счету батареи несколько сотен пораженных целей. Силы противника на исходе. Плотность ответного вражеского огня на этом участке фронта заметно снизилась. ВСУ все еще огрызаются, но вести полноценную артиллерийскую дуэль уже не способны", - сказал наводчик САУ "Акация" с позывным "Байкал".

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность