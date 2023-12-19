Рейтинг@Mail.ru
"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916625052.html
"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчет самоходной гаубицы "Акация" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил опорный пункт ВСУ на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:02
2023-12-19T06:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:208:2779:1771_1920x0_80_0_0_3b142751c2e414d56110500bed2b8208.jpg
ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "На Купянском направлении военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли новый опорный пункт ВСУ и передали координаты цели на командный пункт. &lt;…&gt; По уточнённым координатам расчет "Акации" быстро и точно отработал по вскрытому разведкой опорному пункту ВСУ, в котором находились бронетехника и живая сила противника", - сообщили журналистам в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что после проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневой позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. "На счету батареи несколько сотен пораженных целей. Силы противника на исходе. Плотность ответного вражеского огня на этом участке фронта заметно снизилась. ВСУ все еще огрызаются, но вести полноценную артиллерийскую дуэль уже не способны", - сказал наводчик САУ "Акация" с позывным "Байкал".
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623763.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14ba55b38bb38e5100cf768869b3a2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: "Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
«
"На Купянском направлении военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли новый опорный пункт ВСУ и передали координаты цели на командный пункт. <…> По уточнённым координатам расчет "Акации" быстро и точно отработал по вскрытому разведкой опорному пункту ВСУ, в котором находились бронетехника и живая сила противника", - сообщили журналистам в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что после проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневой позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
"На счету батареи несколько сотен пораженных целей. Силы противника на исходе. Плотность ответного вражеского огня на этом участке фронта заметно снизилась. ВСУ все еще огрызаются, но вести полноценную артиллерийскую дуэль уже не способны", - сказал наводчик САУ "Акация" с позывным "Байкал".
Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала