https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623763.html

"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.12.2023

"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T05:09

2023-12-19T05:09

2023-12-19T05:09

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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Основные цели – это техника, танки, артиллерия, опорные пункты противника. На днях поразили опорный пункт противника и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Расчеты все очень слаженные", - рассказал старший наводчик САУ "Гиацинт-С" с позывным "Волына". В оборонном ведомстве отметили, что выполнение боевых задач проводится в любую погоду. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф