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"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623763.html
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:09
2023-12-19T05:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Основные цели – это техника, танки, артиллерия, опорные пункты противника. На днях поразили опорный пункт противника и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Расчеты все очень слаженные", - рассказал старший наводчик САУ "Гиацинт-С" с позывным "Волына". В оборонном ведомстве отметили, что выполнение боевых задач проводится в любую погоду. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623621.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: "Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Основные цели – это техника, танки, артиллерия, опорные пункты противника. На днях поразили опорный пункт противника и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Расчеты все очень слаженные", - рассказал старший наводчик САУ "Гиацинт-С" с позывным "Волына".
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Бойцы группы "Центр" уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом
05:06
В оборонном ведомстве отметили, что выполнение боевых задач проводится в любую погоду. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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