https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623763.html
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:09
2023-12-19T05:09
2023-12-19T05:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_8e5d09f8828d82c42936fa2b7ce38dc8.jpg
ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Основные цели – это техника, танки, артиллерия, опорные пункты противника. На днях поразили опорный пункт противника и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Расчеты все очень слаженные", - рассказал старший наводчик САУ "Гиацинт-С" с позывным "Волына". В оборонном ведомстве отметили, что выполнение боевых задач проводится в любую погоду. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623621.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_264:153:2789:2047_1920x0_80_0_0_0115a9d600183dbe73e5776c91ffc22d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
"Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
МО: "Гиацинты" ЗВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 19 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Основные цели – это техника, танки, артиллерия, опорные пункты противника. На днях поразили опорный пункт противника и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Расчеты все очень слаженные", - рассказал старший наводчик САУ "Гиацинт-С" с позывным "Волына".
Бойцы группы "Центр" уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом
В оборонном ведомстве отметили, что выполнение боевых задач проводится в любую погоду. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.