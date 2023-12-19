https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623621.html
Бойцы группы "Центр" уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом
Бойцы группы "Центр" уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 19.12.2023
Бойцы группы "Центр" уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом
Бойцы группировки войск "Центр" в ходе артиллерийской дуэли уничтожили орудие и расчет ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:06
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ЛУГАНСК 19 дек - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" в ходе артиллерийской дуэли уничтожили орудие и расчет ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении операторы комплекса артиллерийской разведки "Аистенок" группировки войск "Центр" обнаружили огневые средства ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии", - говорится в сообщении. По данным ведомства, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М "Акация" ВС РФ нанес удар, уничтожив орудие и расчет противника. "Мне дают координаты цели, я их обсчитываю и передаю на орудие. Орудие наводится и поражает цель. Главное, установки правильно обсчитать – учитывается настрел орудия, метеорологические условия, давление, направление и скорость ветра. Все просчитывается, даются установки и делается выстрел", - рассказал заместитель командира батареи с позывным "Астат". "Аистёнок" — переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и миномётных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчёта траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы группы "Центр" уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом
МО: бойцы группы "Центр" уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом
ЛУГАНСК 19 дек - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" в ходе артиллерийской дуэли уничтожили орудие и расчет ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"На Краснолиманском направлении операторы комплекса артиллерийской разведки "Аистенок" группировки войск "Центр" обнаружили огневые средства ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М "Акация" ВС РФ нанес удар, уничтожив орудие и расчет противника.
"Мне дают координаты цели, я их обсчитываю и передаю на орудие. Орудие наводится и поражает цель. Главное, установки правильно обсчитать – учитывается настрел орудия, метеорологические условия, давление, направление и скорость ветра. Все просчитывается, даются установки и делается выстрел", - рассказал заместитель командира батареи с позывным "Астат".
"Аистёнок" — переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.
Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и миномётных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчёта траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.
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