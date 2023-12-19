https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916621432.html

Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска

Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска - РИА Новости, 19.12.2023

Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию вооруженных сил Украины к северу от Артемовска, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:07

2023-12-19T04:07

2023-12-19T04:36

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артемовск

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию вооруженных сил Украины к северу от Артемовска, сообщили в Минобороны. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артемовска", — говорится в заявлении.По данным ведомства, воздушная разведка выявила участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ, проводившего ротацию на передовых позициях. Эту информацию передали командному пункту гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ."Десантники-артиллеристы наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника. Расчеты "Градов" наносят огневое поражение как днем, так и ночью, не оставляя противнику не малейшего шанса на выживание и проведение ротации", — отметили в военном ведомстве.После выполнения боевой задачи десантники оперативно сворачиваются и убывают в безопасный район для перезарядки, уточнили в министерстве.В понедельник в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 солдат. По данным ведомства, российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html

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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность