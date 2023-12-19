Рейтинг@Mail.ru
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 19.12.2023 (обновлено: 03:11 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916619137.html
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском - РИА Новости, 19.12.2023
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском
Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:07
2023-12-19T03:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392526_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2ff62be26298f95d8ebf85d0261281b0.jpg
ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск &quot;Запад&quot; уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что для уничтожения противника применили мобильный расчет АГС "Пламя". Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали "багги" (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью). Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета "Пламя", установленного прямо на машине, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника. "Спецназовцы работают в связке с артиллеристами и автономно. Чаще всего они выдвигаются в район выполнения задач в темное время суток. На оснащении современных подразделений спецназа состоит не только сложнейшая разведывательная аппаратура, но и серьезная огневая мощь: ПТРК, минометы, гранатометы, ствольная артиллерия. Таким образом, максимально сокращается время от обнаружения цели до нанесения по ней огневого поражения" — заключили в ведомстве.В понедельник в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 солдат. По данным ведомства, российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_485178047b48d072310db827ee1c10bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском

МО: спецназ уничтожил солдат ВСУ на Купянском направлении из гранатомета "Пламя"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие несут гранатомет АГС на позициях в зоне СВО
Военнослужащие несут гранатомет АГС на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие несут гранатомет АГС на позициях в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении", — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что для уничтожения противника применили мобильный расчет АГС "Пламя". Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали "багги" (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью). Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета "Пламя", установленного прямо на машине, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника.
"Спецназовцы работают в связке с артиллеристами и автономно. Чаще всего они выдвигаются в район выполнения задач в темное время суток. На оснащении современных подразделений спецназа состоит не только сложнейшая разведывательная аппаратура, но и серьезная огневая мощь: ПТРК, минометы, гранатометы, ствольная артиллерия. Таким образом, максимально сокращается время от обнаружения цели до нанесения по ней огневого поражения" — заключили в ведомстве.
В понедельник в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 солдат. По данным ведомства, российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и САУ "Гвоздика".
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием
01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала