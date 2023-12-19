https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916619137.html

Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском

Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском - РИА Новости, 19.12.2023

Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском

Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:07

2023-12-19T03:07

2023-12-19T03:11

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ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что для уничтожения противника применили мобильный расчет АГС "Пламя". Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали "багги" (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью). Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета "Пламя", установленного прямо на машине, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника. "Спецназовцы работают в связке с артиллеристами и автономно. Чаще всего они выдвигаются в район выполнения задач в темное время суток. На оснащении современных подразделений спецназа состоит не только сложнейшая разведывательная аппаратура, но и серьезная огневая мощь: ПТРК, минометы, гранатометы, ствольная артиллерия. Таким образом, максимально сокращается время от обнаружения цели до нанесения по ней огневого поражения" — заключили в ведомстве.В понедельник в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 солдат. По данным ведомства, российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность