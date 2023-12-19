https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916619137.html
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском - РИА Новости, 19.12.2023
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском
Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:07
2023-12-19T03:07
2023-12-19T03:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392526_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2ff62be26298f95d8ebf85d0261281b0.jpg
ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что для уничтожения противника применили мобильный расчет АГС "Пламя". Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали "багги" (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью). Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета "Пламя", установленного прямо на машине, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника. "Спецназовцы работают в связке с артиллеристами и автономно. Чаще всего они выдвигаются в район выполнения задач в темное время суток. На оснащении современных подразделений спецназа состоит не только сложнейшая разведывательная аппаратура, но и серьезная огневая мощь: ПТРК, минометы, гранатометы, ствольная артиллерия. Таким образом, максимально сокращается время от обнаружения цели до нанесения по ней огневого поражения" — заключили в ведомстве.В понедельник в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 солдат. По данным ведомства, российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_485178047b48d072310db827ee1c10bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Российский спецназ из гранатомета уничтожил солдат ВСУ под Купянском
МО: спецназ уничтожил солдат ВСУ на Купянском направлении из гранатомета "Пламя"
ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении", — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что для уничтожения противника применили мобильный расчет АГС "Пламя". Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали "багги" (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью). Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета "Пламя", установленного прямо на машине, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника.
"Спецназовцы работают в связке с артиллеристами и автономно. Чаще всего они выдвигаются в район выполнения задач в темное время суток. На оснащении современных подразделений спецназа состоит не только сложнейшая разведывательная аппаратура, но и серьезная огневая мощь: ПТРК, минометы, гранатометы, ствольная артиллерия. Таким образом, максимально сокращается время от обнаружения цели до нанесения по ней огневого поражения" — заключили в ведомстве.
В понедельник в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 солдат. По данным ведомства, российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и САУ "Гвоздика".
"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием