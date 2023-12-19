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Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией - РИА Новости, 19.12.2023
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14:35 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/sotrudnichestvo-1916713867.html
Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией
Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией - РИА Новости, 19.12.2023
Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией
Столица оптимистично смотрит на возможности расширения сотрудничества с Индией в ближайшее время, товарооборот с Индией растёт во всех сферах, сказал... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:35
2023-12-19T14:35
экономика
москва
индия
дели
сергей черемин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столица оптимистично смотрит на возможности расширения сотрудничества с Индией в ближайшее время, товарооборот с Индией растёт во всех сферах, сказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин во время XIV Индийско-российского бизнес-диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Мы оптимистично смотрим на возможности расширения нашего сотрудничества в ближайшее время, поэтому примем участие 16-19 января в большой конференции и выставке The Smart Cities India expo в Дели. Москва впервые представит большой стенд, где мы хотим показать новейшие достижения области развития российской столицы, многие соэкспаненты наши, передовые компании с уникальными технологическими и решениями", - сказал Черемин. По его словам, товарооборот Москвы с Индией постоянно растёт. "С этой страной у нас нет шансов не работать больше. Как бы сложно не приходилось в настоящее время с проблематикой расчёта рупий и рублей, какие бы тарифные ограничения не налагали на российских экспортёров, статистика ярко демонстрирует, что у нас растет товарооборот во всех сферах", - сказал Черемин.
https://ria.ru/20231219/kiselev-1916682101.html
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экономика, москва, индия, дели, сергей черемин
Экономика, Москва, Индия, Дели, Сергей Черемин
Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией

Черемин: Москва оптимистично смотрит на расширение сотрудничества с Индией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столица оптимистично смотрит на возможности расширения сотрудничества с Индией в ближайшее время, товарооборот с Индией растёт во всех сферах, сказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин во время XIV Индийско-российского бизнес-диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы оптимистично смотрим на возможности расширения нашего сотрудничества в ближайшее время, поэтому примем участие 16-19 января в большой конференции и выставке The Smart Cities India expo в Дели. Москва впервые представит большой стенд, где мы хотим показать новейшие достижения области развития российской столицы, многие соэкспаненты наши, передовые компании с уникальными технологическими и решениями", - сказал Черемин.
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По его словам, товарооборот Москвы с Индией постоянно растёт.
"С этой страной у нас нет шансов не работать больше. Как бы сложно не приходилось в настоящее время с проблематикой расчёта рупий и рублей, какие бы тарифные ограничения не налагали на российских экспортёров, статистика ярко демонстрирует, что у нас растет товарооборот во всех сферах", - сказал Черемин.
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ЭкономикаМоскваИндияДелиСергей Черемин
 
 
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