https://ria.ru/20231219/sotrudnichestvo-1916713867.html

Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией

Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией - РИА Новости, 19.12.2023

Власти Москвы оптимистично смотрят на расширение сотрудничества с Индией

Столица оптимистично смотрит на возможности расширения сотрудничества с Индией в ближайшее время, товарооборот с Индией растёт во всех сферах, сказал... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:35

2023-12-19T14:35

2023-12-19T14:35

экономика

москва

индия

дели

сергей черемин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904655338_0:298:3110:2047_1920x0_80_0_0_85ef3781c77de3df1fa8a4e267a75166.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столица оптимистично смотрит на возможности расширения сотрудничества с Индией в ближайшее время, товарооборот с Индией растёт во всех сферах, сказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин во время XIV Индийско-российского бизнес-диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Мы оптимистично смотрим на возможности расширения нашего сотрудничества в ближайшее время, поэтому примем участие 16-19 января в большой конференции и выставке The Smart Cities India expo в Дели. Москва впервые представит большой стенд, где мы хотим показать новейшие достижения области развития российской столицы, многие соэкспаненты наши, передовые компании с уникальными технологическими и решениями", - сказал Черемин. По его словам, товарооборот Москвы с Индией постоянно растёт. "С этой страной у нас нет шансов не работать больше. Как бы сложно не приходилось в настоящее время с проблематикой расчёта рупий и рублей, какие бы тарифные ограничения не налагали на российских экспортёров, статистика ярко демонстрирует, что у нас растет товарооборот во всех сферах", - сказал Черемин.

https://ria.ru/20231219/kiselev-1916682101.html

https://ria.ru/20231219/neft-1916683434.html

москва

индия

дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, москва, индия, дели, сергей черемин