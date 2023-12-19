https://ria.ru/20231219/sotrudnichestvo-1916675364.html
Премьер Госсовета Китая оценил сотрудничество с Россией
Премьер Госсовета Китая оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.12.2023
Премьер Госсовета Китая оценил сотрудничество с Россией
Сотрудничество Москвы и Пекина продолжает укрепляться и приобретает все большее значение на фоне глобальной турбулентности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:10
2023-12-19T12:10
2023-12-19T12:10
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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина продолжает укрепляться и приобретает все большее значение на фоне глобальной турбулентности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Взаимное политическое доверие между нашими двумя странами укрепляется, дружба между народами продолжает крепнуть… Наше прагматическое сотрудничество и международная координация <…> приобретают все большую ценность в сегодняшнем турбулентном мире, и это в полной мере раскрывает здоровые и стабильные китайско-российские отношения", - указал он. Ли Цян напомнил, что за последние несколько месяцев они с Мишустиным не раз встречались, что "свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений и тесном сотрудничестве между двумя странами".
https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html
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россия, китай, ли цян, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Ли Цян, Михаил Мишустин, В мире
Премьер Госсовета Китая оценил сотрудничество с Россией
Ли Цян: сотрудничество России и Китая приобретает все большее значение
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина продолжает укрепляться и приобретает все большее значение на фоне глобальной турбулентности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Взаимное политическое доверие между нашими двумя странами укрепляется, дружба между народами продолжает крепнуть… Наше прагматическое сотрудничество и международная координация <…> приобретают все большую ценность в сегодняшнем турбулентном мире, и это в полной мере раскрывает здоровые и стабильные китайско-российские отношения", - указал он.
Ли Цян напомнил, что за последние несколько месяцев они с Мишустиным не раз встречались, что "свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений и тесном сотрудничестве между двумя странами".
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