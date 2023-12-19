https://ria.ru/20231219/sotrudnichestvo-1916675364.html

Премьер Госсовета Китая оценил сотрудничество с Россией

Премьер Госсовета Китая оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.12.2023

Премьер Госсовета Китая оценил сотрудничество с Россией

Сотрудничество Москвы и Пекина продолжает укрепляться и приобретает все большее значение на фоне глобальной турбулентности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:10

2023-12-19T12:10

2023-12-19T12:10

россия

китай

ли цян

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина продолжает укрепляться и приобретает все большее значение на фоне глобальной турбулентности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Взаимное политическое доверие между нашими двумя странами укрепляется, дружба между народами продолжает крепнуть… Наше прагматическое сотрудничество и международная координация <…> приобретают все большую ценность в сегодняшнем турбулентном мире, и это в полной мере раскрывает здоровые и стабильные китайско-российские отношения", - указал он. Ли Цян напомнил, что за последние несколько месяцев они с Мишустиным не раз встречались, что "свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений и тесном сотрудничестве между двумя странами".

https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, ли цян, михаил мишустин, в мире