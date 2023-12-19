https://ria.ru/20231219/sotrudnichestvo-1916625201.html

Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике

Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 19.12.2023

Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике

Пекин намерен расширить сотрудничество с Россией в энергетике по всей производственной цепочке, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:03

2023-12-19T06:03

2023-12-19T06:03

китай

россия

пекин

чжан ханьхуэй

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Пекин намерен расширить сотрудничество с Россией в энергетике по всей производственной цепочке, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "На основе торговли Китай рассчитывает расширить сотрудничество по всей производственной цепочке в энергетической отрасли", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Посол добавил, что "перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних рисков и вызовов Россия и Китай всегда придерживаются принципов взаимного доверия и взаимной выгоды, постоянно наращивают сотрудничество в сфере энергетики и тем самым вносят позитивный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности".

https://ria.ru/20231219/kitay-1916623271.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, в мире