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Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 19.12.2023
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06:03 19.12.2023
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Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике
Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 19.12.2023
Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике
Пекин намерен расширить сотрудничество с Россией в энергетике по всей производственной цепочке, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:03
2023-12-19T06:03
китай
россия
пекин
чжан ханьхуэй
в мире
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Пекин намерен расширить сотрудничество с Россией в энергетике по всей производственной цепочке, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "На основе торговли Китай рассчитывает расширить сотрудничество по всей производственной цепочке в энергетической отрасли", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Посол добавил, что "перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних рисков и вызовов Россия и Китай всегда придерживаются принципов взаимного доверия и взаимной выгоды, постоянно наращивают сотрудничество в сфере энергетики и тем самым вносят позитивный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности".
https://ria.ru/20231219/kitay-1916623271.html
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китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, в мире
Китай, Россия, Пекин, Чжан Ханьхуэй, В мире
Посол Китая рассказал о расширении сотрудничества с Россией в энергетике

Посол КНР: Пекин хочет расширить сотрудничество с Россией в энергетике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Пекин намерен расширить сотрудничество с Россией в энергетике по всей производственной цепочке, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"На основе торговли Китай рассчитывает расширить сотрудничество по всей производственной цепочке в энергетической отрасли", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Посол КНР рассказал о торговле энергоресурсами с Россией без помех
05:04
Посол добавил, что "перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних рисков и вызовов Россия и Китай всегда придерживаются принципов взаимного доверия и взаимной выгоды, постоянно наращивают сотрудничество в сфере энергетики и тем самым вносят позитивный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности".
 
КитайРоссияПекинЧжан ХаньхуэйВ мире
 
 
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