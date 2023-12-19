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Путин отметил мужество и стойкость российских солдат - РИА Новости, 19.12.2023
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14:03 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат - РИА Новости, 19.12.2023
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат
Попытки нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:03
2023-12-19T14:03
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. "Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - сказал Путин.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат

Путин: попытки нанести поражение России разбились о мужество российского солдата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
"Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - сказал Путин.
Путин о текущей обстановке в зоне боевых действий - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Российские войска владеют инициативой, заявил Путин
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