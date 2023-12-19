https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат - РИА Новости, 19.12.2023
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат
Попытки нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:03
2023-12-19T14:03
2023-12-19T14:03
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. "Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231219/voyska-1916696464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин отметил мужество и стойкость российских солдат
Путин: попытки нанести поражение России разбились о мужество российского солдата