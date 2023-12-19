https://ria.ru/20231219/sneg-1916667779.html

В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега

В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега - РИА Новости, 19.12.2023

В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега

Два балкона дома упали в центре Воронежа под тяжестью снега, повредив две машины, сообщает городской пресс-центр ЖКХ. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:45

2023-12-19T11:45

2023-12-19T11:45

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 19 дек - РИА Новости. Два балкона дома упали в центре Воронежа под тяжестью снега, повредив две машины, сообщает городской пресс-центр ЖКХ. Почти всю минувшую неделю в Воронеже шел сильный снегопад, дорожная техника, несмотря на круглосуточный режим работы, не справлялась с ситуацией. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего было повреждено несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов. "Сегодня ночью в 2.32 (мск) в аварийную службу УК "Ленинского района" поступил звонок от одного из собственников дома № 18 по ул. Пушкинская об обрушении сразу двух балконов с 3 и 4 этажей со стороны двора. Пострадавших нет, но упавшие конструкции повредили два припаркованных под аварийными балконами автомобиля", - говорится в сообщении. По данным коммунальщиков, место обрушения конструкций огородили, в ближайшее время с помощью спецтехники планируется убрать упавшие плиты с ограждением. "Вероятно, старые, признанные аварийными конструкции не выдержали и обвалились под давлением мокрого снега", - говорится в сообщении пресс-центра ЖКХ. Государственная жилищная инспекция Воронежской области сообщила, что проведет проверку в отношении АО "УК Ленинского района" по факту обрушения балконных плит.

https://ria.ru/20231218/sosulki-1916562649.html

https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html

воронежская область

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воронежская область, воронеж