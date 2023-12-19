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В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега - РИА Новости, 19.12.2023
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11:45 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/sneg-1916667779.html
В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега
В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега - РИА Новости, 19.12.2023
В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега
Два балкона дома упали в центре Воронежа под тяжестью снега, повредив две машины, сообщает городской пресс-центр ЖКХ. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:45
2023-12-19T11:45
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 19 дек - РИА Новости. Два балкона дома упали в центре Воронежа под тяжестью снега, повредив две машины, сообщает городской пресс-центр ЖКХ. Почти всю минувшую неделю в Воронеже шел сильный снегопад, дорожная техника, несмотря на круглосуточный режим работы, не справлялась с ситуацией. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего было повреждено несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов. "Сегодня ночью в 2.32 (мск) в аварийную службу УК "Ленинского района" поступил звонок от одного из собственников дома № 18 по ул. Пушкинская об обрушении сразу двух балконов с 3 и 4 этажей со стороны двора. Пострадавших нет, но упавшие конструкции повредили два припаркованных под аварийными балконами автомобиля", - говорится в сообщении. По данным коммунальщиков, место обрушения конструкций огородили, в ближайшее время с помощью спецтехники планируется убрать упавшие плиты с ограждением. "Вероятно, старые, признанные аварийными конструкции не выдержали и обвалились под давлением мокрого снега", - говорится в сообщении пресс-центра ЖКХ. Государственная жилищная инспекция Воронежской области сообщила, что проведет проверку в отношении АО "УК Ленинского района" по факту обрушения балконных плит.
https://ria.ru/20231218/sosulki-1916562649.html
https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
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воронежская область, воронеж
Воронежская область, Воронеж
В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега

В Воронеже два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега, повредив машины

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 дек - РИА Новости. Два балкона дома упали в центре Воронежа под тяжестью снега, повредив две машины, сообщает городской пресс-центр ЖКХ.
Почти всю минувшую неделю в Воронеже шел сильный снегопад, дорожная техника, несмотря на круглосуточный режим работы, не справлялась с ситуацией. С наступлением на выходных оттепели снег стал сходить с крыш, в результате чего было повреждено несколько машин, остановочный павильон, козырьки подъездов.
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"Сегодня ночью в 2.32 (мск) в аварийную службу УК "Ленинского района" поступил звонок от одного из собственников дома № 18 по ул. Пушкинская об обрушении сразу двух балконов с 3 и 4 этажей со стороны двора. Пострадавших нет, но упавшие конструкции повредили два припаркованных под аварийными балконами автомобиля", - говорится в сообщении.
По данным коммунальщиков, место обрушения конструкций огородили, в ближайшее время с помощью спецтехники планируется убрать упавшие плиты с ограждением.
"Вероятно, старые, признанные аварийными конструкции не выдержали и обвалились под давлением мокрого снега", - говорится в сообщении пресс-центра ЖКХ.
Государственная жилищная инспекция Воронежской области сообщила, что проведет проверку в отношении АО "УК Ленинского района" по факту обрушения балконных плит.
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