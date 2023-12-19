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Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 19.12.2023 (обновлено: 15:43 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/snaryady-1916708221.html
Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов
Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов
Российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, поражены сотни... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:20
2023-12-19T15:43
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
сша
bae systems
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, поражены сотни складов с боеприпасами, станции выгрузки вооружения и техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.&quot;В ходе спецоперации начали применять системы ПВО комплексно. За счет этого значительно возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения. Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб&quot;, - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.По его словам, при активном противодействии современных систем ПВО и РЭБ противника успешно применяется высокоточное оружие. &quot;В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику. В тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников&quot;, - сообщил министр.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html
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россия, сергей шойгу, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, США, BAE Systems, Lockheed Martin
Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов

Шойгу: ПВО ВС России за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, поражены сотни складов с боеприпасами, станции выгрузки вооружения и техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«

"В ходе спецоперации начали применять системы ПВО комплексно. За счет этого значительно возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения. Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По его словам, при активном противодействии современных систем ПВО и РЭБ противника успешно применяется высокоточное оружие.
«

"В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику. В тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников", - сообщил министр.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуСШАBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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