Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов
Шойгу: ПВО ВС России за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, поражены сотни складов с боеприпасами, станции выгрузки вооружения и техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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"В ходе спецоперации начали применять системы ПВО комплексно. За счет этого значительно возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения. Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, при активном противодействии современных систем ПВО и РЭБ противника успешно применяется высокоточное оружие.
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"В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику. В тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников", - сообщил министр.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.