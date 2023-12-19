https://ria.ru/20231219/snaryady-1916708221.html

Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов

Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу: ПВО за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов

Российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, поражены сотни... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:20

2023-12-19T14:20

2023-12-19T15:43

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

сша

bae systems

lockheed martin

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, поражены сотни складов с боеприпасами, станции выгрузки вооружения и техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."В ходе спецоперации начали применять системы ПВО комплексно. За счет этого значительно возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения. Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.По его словам, при активном противодействии современных систем ПВО и РЭБ противника успешно применяется высокоточное оружие. "В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику. В тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников", - сообщил министр.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html

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россия, сергей шойгу, сша, bae systems, lockheed martin